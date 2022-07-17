Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» открылась во Владивостоке вместо знаменитого «Макдональдса»

Фото: Яна АСТАХОВА.

Для любителей фастфуда в воскресенье, 17 июля, сеть бургерных «Вкусно – и точка» открыла двери во Владивостоке. Начали работать все пять точек ресторанов быстрого питания. Попробовать обновлённое меню можно на Баляева 35, Океанском проспекте 52а, в ТРЦ «Черёмушки», ТЦ «Берёзка» и в «Седанка Сити». Корреспондент «КП-Владивосток» побывал на открытии одной из точек.

Фото: Яна АСТАХОВА.

В филиале в ТРЦ «Черёмушки» на открытии ресторана было много свободных мест, а ожидание заказа не превышало 10 минут. Посетители отмечают, что вкус гамбургеров почти не изменился, чего не скажешь о текстуре хлебной булочки. А вот сырные палочки напротив – стали хрустящими и вкусными.

Фото: Яна АСТАХОВА.

Заказы во «Вкусно – и точка» подают в белых упаковках без указания бренда, а напитки – в белых стаканах. Расширенное меню Всероссийской сети в стадии разработки. Название бургеров изменились на «Гранд», «Двойной чизбургер», «Чикен Премьер». Сейчас во Владивостоке нет «наборов» для заказа, это связывают с трудностями поставки картофеля.

Фото: Яна АСТАХОВА.

Из десертов доступны пирожок с вишней и черникой, мороженое с соусами и в вафельном рожке, молочный коктейль и яблочное пюре «Агуша». Гости ресторана отмечают, что рожок стал вкуснее и самого мороженого больше, чем в предыдущей версии. Для посетителей ресторана в Владивостоке доступны все акции, которые есть в приложении «Вкусно – и точка».

Фото: Яна АСТАХОВА.

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