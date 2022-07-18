Двух жителей Камчатки похитили из домов и забили палками с гвоздями

На Камчатке вынесли приговор по жестокому убийству двух мужчин на берегу реки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камчатском краевом суде вынесли приговор четверым местным жителям, обвиняемым в двойном убийстве. Чтобы замести следы жестокой расправы, они вывезли тела погибших в лес.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, все произошло в июне 2020 года в селе Мильково, где произошедший ранее конфликт подтолкнул подозреваемых к расправе над двумя мужчинами. Одного из них они выманили на улицу и избили, а ко второму налетчики ворвались в дом, где также нанесли телесные повреждения металлической трубой. Этого им показалось мало, поэтому отморозки еще разбили машину его супруги, которая стояла во дворе.

Затем они вывезли обоих пострадавших на берег реки Мильковка, где стали избивать палками с гвоздями, нанеся своим жертвам десятки ударов по голове и телу. Когда один из них скончался, экзекуторы решили убрать свидетеля, поэтому задушили его автомобильным тросом. Затем они перевезли трупы в лес, где спрятали под деревьями.

Когда подозреваемых задержали, следователи завели уголовные дела за тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и убийство, с целью скрыть следы первого преступления. Присяжные признали всех четверых виновными, поэтому суд вынес им приговор.

Трое подсудимых отправятся в колонию строгого режима на срок от 7 до 16 лет. Еще одному участнику жестокой расправы дали 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а затем в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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