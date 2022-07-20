«Полтинник, и расходимся»: что предлагал хозяин собаки, покусавшей 28–летнюю девушку в Приморье

Эксперт считает, что собака набросилась на девушку самостоятельно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке в очередной раз обсуждают случай нападения собаки, а жильцы дома 57л на улице Русской пребывают в ужасе. Хозяин овчарки натравил на девушку свою собаку за просьбу надеть на животное намордник. Результат – выдранные куски мяса из ноги. Ведущие радио «Комсомольская правда» во Владивостоке решили узнать детали конфликта из первых уст – у пострадавшей Аллы Глухих. Но начнем мы беседу с кинологом Евгением Чижовым и напомним владельцам собак о правилах содержания животных, а людям, как себя вести в подобных ситуациях.

– Что делать, если встретил агрессивную собаку?

– Правильное поведение – ничего не делать, стоять спокойно. Чаще всего человек, который боится, не знает, как себя вести, начинает размахивать руками, кричать, визжать. Это, конечно же, раздражает собаку, не важно – бродячую или домашнюю. Желательно в ответ – не смотреть ей в глаза, а просто ждать, когда собака успокоится и потеряет к вам интерес.

– Если собака уже укусила?

– Обычно собака кусает в двух случаях: из-за страха, либо когда она больная или бешеная. Чаще всего уличные псы делают это с целью защитить себя или своих щенков. Еще такое случается, когда человек заходит на территорию, охраняемую собакой. Но, если это из-за испуга, не бывает такого, что животное пытается загрызть людей. Как правило, это один укус и собака убегает. Если порода крупная и вы начнете бороться с ней, делать какие-то действия – это ее только раззадорит.

– Почему маленькие собаки более агрессивные?

– Моя любимая тема. Объясню. Мелкие собаки – невоспитанные. Хозяева не считают нужным ими заниматься, они только умиляются ими. Часто маленькая собака проявляет агрессию, сидит с таким взглядом, что готова порвать и убить. Но люди говорят: «Да что вы, не бойтесь, это же так мило, она же меня защищает». Но на самом деле это все из-за отсутствия воспитания.

– Но ведь на улице сразу не определишь, воспитанная собака или нет?

– Воспитанную собаку всегда видно. Хотел бы отметить, что дрессированная собака – не всегда воспитанная, как в этом случае, например.

– Ваше мнение: хозяин натравил или собака сама сорвалась?

– Собака, судя по всему, была сильно возбуждена и напала самостоятельно. Сколько я смотрел все интервью, там не было ни слова, что животное отправили на атаку. Хозяин, который натравляет пса, говорит команду. Если этого не было, значит, овчарка просто сорвалась. Это мое предположение, я не утверждаю. Хочу добавить момент, который я заметил в этом видео. Когда собака набросилась на девушку, хозяин моментально побежал за ней. Как показывает практика, когда человек хочет натравить пса, по крайней мере на тренировке, сразу не бежит. Это субъективное мнение. Если бы он хотел, чтобы питомец это сделал, не побежал бы за ним.

– Это хорошо или плохо, что это значит?

– Это факт, который я увидел. И он говорит о том, что собака сорвалась.

– Что значит сорвалась? Может, хозяин собаки не ожидал?

– Ну, как не ожидал? Я больше чем уверен, что и пострадавшая в начале этой истории не стояла спокойно.

– Что вы имеете в виду?

– Скорее всего, девушка вряд ли стояла спокойно и спокойным голосом разговаривала. Скорее всего, там был скандал, размахивание руками. Овчарка естественно была на взводе. Соответственно собака видит эту негативную историю с обеих сторон. Идет перепалка, хозяин отдергивает питомца постоянно. Мне не понравилось его поведение, по мне, оно было очень демонстративным: «Рядом!», «Сидеть!». Надень ты хотя бы поводок!

Давайте узнаем, что думает по этому поводу Алла Глухих, которая пострадала он нападения овчарки.

– Собаку не сорвало, ее натравили на меня.

– А была команда атаки?

– Команды атаки не было, человек толкнул собаку на меня, а это то же самое, что «фас», понимаете? Мужчина в интервью говорит, что овчарка «рабочая», чем сам себя и подставил под уголовную ответственность. У него животное, которое работает по командам и прекрасно соображает, что делает. У меня близкая подруга профессионально занимается двумя собаками, и они, когда нашкодят, себя совершенно по-другому ведут. Здесь же пес как будто бы с мячом поиграл. Видно было прекрасно, что питомец уже не первый раз так делает, то есть для него это развлечение, как игра некая. Человек целенаправленно ее на меня подтолкнул, сняв карабин.

– Подождите, до конфликта собака была на поводке?

– Дело в том, что конфликта-то не было. Это было настолько неожиданно. Ладно, если бы это была словесная перепалка, какие-то оскорбления. Я попросила надеть намордник, так как дети маленькие бегают, а до этого она уже покусала отца моей подруги. Думаю, не дай Бог сейчас случится что–то подобное.

– До этого, это когда? В тот же день?

– Да, в тот же день. Буквально за пару часов это все случилось. А в седьмом часу она покусала отца подруги, когда на меня набросилась, было уже часов девять.

– Собака немаленькая – овчарка, еще и выполняет команды, даже несловесные. Мы можем сказать, что она сорвалась?

Евгений Чижов: Я все-таки думаю, что она, скорее всего, сорвалась. Я принимаю нейтральную сторону. Мне показалось, мужчина пытался перехватить поводок. Тогда вопрос, а зачем ты тогда отстегивал его?

– Что значит «рабочая» собака?

Евгений Чижов: Он, видимо, работает с ней в защитном разделе, водит к тренерам, собаку учат атаке, нападению.

Алла Глухих: Я думаю, собака в руках такого человека – оружие.

Алла Глухих не собирается закрывать глаза на произошедшее. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

– За это есть ответственность?

Алла Глухих: На человека завели уголовное дело – покушение на убийство. За 6 дней он ни разу не попытался выйти на связь или оказать помощь. Как можно было сказать, что он не увидел в темноте, что овчарка покусала меня и подойти еще раз с ней? Прекрасно это видно на видео, где он ко мне подходит без намордника. И даже если она сорвалась, она ж может вновь сорваться, почувствовав мой страх.

От себя добавим, что на мужчину действительно завели уголовное дело, но по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Такое преступление наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Максимальная санкция по данной статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Расследование продолжается. А приморец пока находится под подпиской о невыезде.

– У нас есть очень важный вопрос. Что делать в случае, если хозяин уже отстегнул карабин?

Евгений Чижов: В этом случае будет правильно не кричать, не визжать, не размахивать руками.

– А если она уже жрет ногу? Как не кричать?

Евгений Чижов: Это до момента атаки, если понимаете, что хозяин неадекватный, собака может атаковать. Это первое, что я могу порекомендовать людям.

– Алла, а кто оказывал первую помощь?

– Соседи, мужчина даже не спросил, нужно ли мне помочь.

– Я слышал, он предлагал деньги.

– Он пришел в час ночи, когда стучал и угрожал, чтобы забрали заявление. Вышел отец моей подруги. У них тогда завязался разговор, это он ему предлагал 50 тысяч. Когда я вышла и попыталась человека успокоить, спросила, за что он на меня спустил собаку. Что я ему такого сделала, ведь он чуть меня инвалидом не оставил…

– Что он ответил?

– Полтинник, и расходимся. Без извинений даже. Я говорю, что так вопросы не решаются, а человек кулаки и зубы стиснул, я думала, что мне еще «прилетит». Алексей (отец подруги) сказал, чтобы я зашла домой, дабы не злить его. На этом разговоры все были закончены у нас.

– Что делать в дальнейшем?

– Я до конца буду доводить дело, если даже простить человека, он раскается, через неделю или месяц забудет об этом случае. Потому что это уже не первая ситуация. И что делать дальше? В следующий раз собака загрызет кого-нибудь. Я не могу это просто так оставить, потому что это будет на моей совести.

Вот так выглядит нога Аллы спустя семь дней после нападения овчарки. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

– Алла, медицинский осмотр вы прошли?

– Сегодня иду к психиатру, чтобы мне выписали успокоительные, потому что я не могу спокойно спать. У меня вспышки, постоянно кажется, что он где-то рядом, у меня панические атаки. Неизвестно, как нога заживет, потому что постоянно дергает, я не знаю, задело ли животное какие-то артерии или мышцы, потому что ходить – это дискомфорт. Хоть нога и зашита, все еще идет кровь, а как бы прошло уже семь дней. Неизвестно, что там внутри.

– Что делать с собаками? Если мы уже точно узнали, что собака себя так ведет?

Евгений Чижов: Заниматься воспитанием своих собак. Это касается абсолютно всех: маленьких, диванных, больших, карманных, служебных, охотничьих. Собака – это социальное животное, она живет с нами в обществе. Конечно она должна быть воспитанной. Людей это тоже касается. Не только хозяев, но и прохожих.

После эфира Евгений предложил Алле прийти на тренировки к воспитанным собакам, чтобы восстановить доверие к четвероногим друзьям. Девушка поддержала идею и взяла контакты кинолога, чтобы побороть появившийся страх к хвостатым.

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