Ядовитые змеи и их «закрытый клуб»: рассказываем, как приморцам пережить встречу с рептилией

Рассказываем каких ядовитых змей можно повстречать в Приморье. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Летний сезон хоть и манит приморцев пляжами, пикниками и путешествиями, но не стоит забывать, что радость теплых дней легко можно омрачить, если не соблюдать правил безопасности. Будь то море, прогулка по лесу или поход. Люди любят солнечные дни. А знаете, кто еще не прочь понежиться на солнышке? Скользкие, юркие, гибкие… да, это змеи. «Комсомолка» пообщалась с экспертами, которые знают все об этих существах. Рассказываем, как пережить встречу с ядовитой змеей, как отличить безобидного ужика от гадюки, а также интересные факты об этих созданиях.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

О правилах поведения при встрече со змеей нам подробно рассказал заместитель начальника отдела подготовки населения, подполковник внутренней службы Денис Назаров.

– Каких змей больше всего в Приморском крае?

– Всего в Приморском крае достоверно встречается 10 видов, из них только три ядовитых. На севере – это сахалинская гадюка, на юге – два вида щитомордников: каменистый (по новой систематике — средний) и восточный (ныне — уссурийский). Существует микроскопическая вероятность появления на самом юге края морских змей. Но каждая подобная находка — огромная редкость, описываемая в многочисленных научных публикациях. Морским змеям у нас холодно и очень некомфортно, поэтому почти все единичные находки – это выброшенные на берег трупы змей, заплывших слишком далеко на север.

Кроме того, морские змеи обладают миролюбивейшим характером и надо очень постараться, чтобы они попытались вас укусить. Кстати, физически им это сделать тоже непросто, так как рот у них маленький и ядовитые зубы не выдвигаются при укусе, как у гадюк.

– Как отличить ядовитую змею от безобидной?

– Сахалинская гадюка обитает только в северных глухих районах края, поэтому вероятность встречи с ней у жителей Приморского края очень мала. Длина тела гадюки до 780 мм, а хвоста до 150 мм. Голова вытянуто-треугольной формы, хорошо выражен шейный перехват. Сверху темно-серого или буровато-серого цвета. Вдоль хребта проходит ряд ромбовидных черных пятен, нередко сливающихся в зигзагообразную полосу. На верхней стороне головы Х-образный рисунок, разделенный на две половины светлым пятном. Нижняя сторона тела черно-серая со светлыми пятнышками, горло и нижняя сторона головы беловатые. Иногда встречаются меланисты – особи полностью черного цвета.

Зато на юге края есть большой шанс встретиться с щитомордниками – эти змеи опасны для человека.

СРЕДНИЙ (КАМЕНИСТЫЙ) ЩИТОМОРДНИК

Основные их внешние отличия от неядовитых змей Приморья – вертикальный зрачок, треугольная форма головы и ямки на передней части морды (недаром эти рептилии относятся к ямкоголовым змеям). Ближайший родственник щитомордников – гремучая змея, живет в Северной Америке. Подобно ей щитомордники в момент опасности стучат кончиком хвоста о землю, хотя «погремушки», в отличие от нее, не имеют. Этот вид относится к яйцеживородящим змеям: при рождении змеенышей кожистая оболочка яиц разрывается, и детеныши сразу расползаются в разные стороны.

У каменистого щитомордника более «сочная» расцветка. На теле имеются яркие поперечные полосы неправильной формы различных оттенков: от песочного до коричневого. Его можно встретить в горах, покрытых лесом, и на скалах. Так что увидеть змею есть шанс и у «закоренелых» таежников, и у отдыхающих на побережье, там, где есть скалистые выходы к морю. В конце августа и в начале сентября увеличивается вероятность встречи с этими существами на скалах и камнях, куда они выползают, чтобы погреться и подготовиться к рождению нового поколения.

ВОСТОЧНЫЙ (УССУРИЙСКИЙ) ЩИТОМОРДНИК

Эта змея отличается от своего предшественника более мелкими размерами, наличием по бокам туловища парных круглых эллиптических пятен, окраской в темные тона — верхняя сторона тела грязновато-бурая или коричневая разной интенсивности, иногда почти черная.

Восточные щитомордники встречаются повсеместно, как в лесу, так и на открытых пространствах. Стоит отметить, что полозы и ужи активно пользуются приемами ядовитых змей, в надежде отпугнуть врагов. Так они копируют постукивание кончиком хвоста, позы угрозы, устрашающие выпады. Узорчатый полоз может раздуть голову так, чтобы она имела треугольную форму, как у щитомордника.

МОЛОДОЙ АМУРСКИЙ ПОЛОЗ

Он дальше всех зашел в искусстве маскироваться под ядовитых собратьев. Его молодые особи имеют окрас и рисунок точь-в-точь как у среднего (каменистого) щитомордника! Но он безобиден, однако, если испугается, может укусить.

ОСТОРОЖНО – ЗМЕЯ!

– Как вести себя при встрече со змеей?

– Необходимо соблюдать определенные правила. Если щитомордник полагает, что остался незамеченным, он будет лежать неподвижно, пока вы не пройдете мимо. При этом бывают случаи, что змея не реагирует на человека, находясь даже в 5-10 см от его ноги. Но если она посчитает, что ее заметили и ей угрожает опасность, то начнет «предупреждать» о своем присутствии шипением и частым постукиванием кончиком хвоста, принимает S-образную форму.

Щитомордник делает несколько ложных выпадов, пугая человека, но не собираясь растрачивать яд впустую. Поэтому наиболее простой вариант – обойти змею стороной. Следом она не погонится. Если же необходимо пройти к тому месту, где она лежит, достаточно отогнать ее длинным прутиком, не приближаясь при этом. Иначе рептилия будет чувствовать себя загнанной «в угол», и вы спровоцируете нападение.

Ни в коем случае не пытайтесь потрогать змею руками или схватить ее – тогда она уж точно укусит.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Остерегайтесь совать руки в скалистые щели, в заросли густой травы, под коряги и развалины. В местах, где много змей надо носить высокую обувь из толстой кожи или полимера, путь перед собой — проверять толстой длинной палкой, проводя ей по поверхности земли. Для стоянки лучше выбирать места на возвышенностях с негустой и невысокой растительностью, вдали от разнообразных нор и скал. При постановке на стоянку и перемещениях по ней надо громко топтать по земле, создавая больше вибраций — змеи уйдут из такого места. Не оставляем палатки открытыми снизу, прежде чем влезть в спальный мешок проверяем, не пригрелся ли там «незваный гость».

Если же змея заползла в палатку, то кричать и делать резкие движения в таких случаях не рекомендуется. Утром осторожно и тщательно проверяйте содержимое вещей, оставленных вне палатки — после удачной охоты там также может отдыхать рептилия.

При перемещениях ночью и в сумерках надо быть максимально осторожным — большинство змей именно в этот период наиболее активны (разумеется, в теплое время года).

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ

– Что делать, если змея все-таки укусила?

– Если она сделала это сквозь одежду, снять ее и осмотреть: бывает так, что весь яд змея впрыскивает в толщу одежды; далее осмотреть кожные покровы — на них также могут быть капли яда, которые необходимо быстро и аккуратно удалить, предотвратив контакт яда с поврежденными кожными покровами.

Если произошел реальный укус, следует как можно быстрее раскрыть ранку надавливанием пальцев сбоку и, при отсутствии во рту открытых кровоточащих ранок, начать энергичное отсасывание яда ртом, периодически сплевывая кровянистую жидкость. Отсасывать яд следует в течение нескольких минут беспрерывно, что позволит удалить из организма пострадавшего значительную часть введенного яда. Эта мера эффективна только в том случае, если ее начать применять в первые 1-2 минуты после укуса! Вместо отсасывания можно попытаться выдавить яд в первые секунды после укуса.

Принять любой противоаллергический препарат во избежание аллергического шока и постараться находиться в состоянии покоя. Всегда берите с собой, выезжая на природу, противоаллергический препарат.

Укушенную конечность лучше обездвижить, как при переломах (правило двух суставов — наложение транспортной шины так, чтобы она захватывала не менее двух суставов, соседних с местом перелома). Желательно, чтобы и сам пострадавший не носился с криками ужаса, размахивая руками. Показан полный покой.

Обязательно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, так как врачебный контроль необходим в силу различной индивидуальной восприимчивости людей к змеиному яду.

Кстати, несмотря на относительную частоту укусов змеями на территории России, вероятность смертельного исхода очень невысока и составляет менее 1%. В то же время процент смертельного исхода значительно выше среди ужаленных пчелами, осами и шершнями.

После укуса следует принимать много жидкости, лучше молока или других молочных продуктов. Либо подойдет обильное теплое и сладкое питье, например, не крепкий чай, а от кофе лучше отказаться.

Обычно опухоль в месте укуса спадет через 5-7 дней. Возможны небольшие гематомы и точечные кровоизлияния в месте раны. Единственную опасность представляет собой возможность развития аллергического шока (до летального исхода) вследствие индивидуальной восприимчивости человека. Также необходимо быть осторожным людям с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и обязательно держать при себе необходимые «сердечные» препараты.

– Есть такое явление, как клубок змей. Можете объяснить. Что это вообще такое, и где на это можно наткнуться (а лучше не наткнуться)?

– Слова «клубок змей» вызывают ассоциацию с чем-то колдовским и ужасным. В действительности клубки змей можно увидеть в природе, и связаны они с разгаром брачного сезона. Скопление переплетенных змеиных тел — не что иное, как змеиная свадьба. Самцы по запаху нашли самку и обвиваются вокруг нее и друг с другом, образуя немыслимое переплетение гибких тел с множеством голов.

К примеру, у обыкновенного ужа готовая к спариванию самка привлекает до 20 ухажеров, которые не борются между собой, тем более не кусаются, но стараются не допустить, чтобы потомство оставил кто-то из соперников. Такой змеиный клубок может существовать в течение многих часов, пока одному из претендентов все-таки не удастся спариться с самкой.

ЗМЕИ – ЭТО НЕ ИГРУШКА

Если вас не напугали все эти истории, и вы хотите завести домой змею, на этот счет мы побеседовали с Русланой Асновиной. Дома у девушки живут 22 необычных питомца, у каждого своя история, оригинальный окрас и подход к их уходу.

– Какое основное правило при содержании ядовитых змей дома?

– У меня дома ядовитых змей нет, но вот что я могу об этом сказать. Содержание этих ядовитых существ дома – почти как закрытый клуб. Заводчики и продавцы сразу пишут в объявлениях «тем, кому можно» или «только для тех, кто знает» и с обязательной пометкой «осторожно, яд!». Если у вас возникают вопросы «а кому можно?» - вы не прошли. Кому можно - те знают.

Как правило, это люди с достаточным опытом содержания змей, которые приняли взвешенное решение завести такого любимца и подробно изучили все аспекты. Особое внимание уделяется технике безопасности, для ядов обязательны крюки, специальные плотные перчатки, укрытия для змей, с закрывающейся дверцей и множество других моментов. А вообще главное, что нужно об этом знать это то, что содержание ядовитых змей дома в России, на данный момент, запрещено.

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