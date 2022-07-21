Нет туризму и науке? Природоохранная территория в Камчатском крае закрыта на замок

Территория заповедника. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Больше никаких экскурсий и научных исследований в Кроноцкий и Корякский заповедники, а также в Южно-Камчатский заказник не будет. Такое решение принято на днях после вынесения приговора сотрудникам Кроноцкого заповедника – они признаны виновными в хищении 450 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета на ликвидацию экологического ущерба в особо охраняемых территориях. Суд счел, что сотрудники организации – члены организованной преступной группы. Сейчас же учреждение ищет способы восстановить работу по пострадавшим направлениям.

15 июля природоохраники получили реальные сроки и были взяты под стражу в зале суда. Так, начальник научного отдела Дарья Паничева приговорена к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев, заместитель директора по науке и экологическому туризму Роман Корчигин – 5 лет, а заместитель директора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова – 5 лет и 6 месяцев. Директор заповедника Петр Шпиленок и другие сотрудники в знак протеста подали заявление на увольнение.

Оказавшиеся за решеткой работники не только руководили ключевыми направлениями, но и являлись экспертами с уникальными компетенциями и опытом.

– Мы получили очень сильный удар в разгар туристического сезона. В нынешних условиях мы не можем качественно предоставлять экскурсионные услуги – в знак протеста заявления написали ключевые сотрудники, в том числе те, кто обеспечивал безопасность посетителей на территориях. Также уникальные в мировом масштабе и уязвимые экосистемы Камчатки, которые мы показываем туристам и изучаем вместе с коллегами из других научных учреждений, требуют постоянного мониторинга и тщательного расчета любой туристической активности. Этого мы тоже сейчас делать полноценно не можем. Тянуть работу сложнейшего учреждения без ключевых сотрудников или срочно нанимать на их места тех, кто не владеет всей информацией, будет бессмысленно. Нам придется поставить некоторые работы на паузу, чтобы не навредить природе, – прокомментировал ситуацию Петр Шпиленок.

Сейчас коллективу потребуется время, чтобы организовать работу учреждения в новых условиях, – 27 июля последний день работы директора заповедника.

Полный ход судебного разбирательства доступно изложен на странице ФГБУ «Кроноцкий заповедник», посвященной делу об очистке.

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