Убил жену, через пару дней спрятал в мусорке: история с рачлененкой в Приморье подходит к концу

Ногу женщины обнаружили в мусорке в Фокино. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прошлым летом в Приморье отгремела история, шокировавшая многих. Супруг учительницы математики забил женщину до смерти в бытовой ссоре. Конфликты не стихали, поэтому дело помогли раскрыть соседи: начали переживать, что тихо. Шок жильцов, когда правда вскрылась, не описать словами. Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в судебном департаменте Приморья, мужчина понесет серьезное наказание. Срок оглашен.

– Фокинский городской суд приговорил фигуранта к лишению свободы на 9 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ограничение свободы будет действовать еще год после окончания срока. Приговор еще не вступил в законную силу.

Квартира, где произошло убийство. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

Поясним, что после «отсидки» мужчина год не сможет общественные места и даже выходить из дома. Однако есть вероятность, что прокурор потребует пересмотра решения. Государственные обвинители могут счесть приговор мягким – поэтому дано время на обжалование.

Похороны состоялись практически год назад – в начале августа. Татьяна Зонненбург (Жолтышева) преподавала математику и занималась репетиторством и часто выпивала с мужем. Прямых родственников у женщины не осталось, поэтому хоронили знакомые. Организовали сбор денег.

Утром 11 июля 2021 года жители дома на Усатого в Фокино нашли женскую ногу. Дело раскрывали по частям – также, как находили части тела. Немногим позже следователи обнаружили части тела на городской свалке, голову нашла собака-ищейка – в кустах.

Супруг показал убийство в деталях в присутствии сотрудников СК. Причиной оказались алкоголь и бытовые ссоры, как подтвердили источники «КП-Владивосток». Жуткое преступление помогли раскрыть бдительные соседи.

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