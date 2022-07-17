Пропавший на Камчатке вертолет Robinson найден сгоревшим недалеко от вулкана

Тематическое фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поиски пропавшего накануне на Камчатке вертолета Robinson завершены. Воздушное судно специалисты обнаружили неподалеку от вулкана Узон. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, пилот «Робинсона» не вышел на связь в указанное время вечером субботы, 16 июля. На борту, по предварительной информации, находились три человека – пилот и два пассажира. Robinson следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. За штурвалом пропавшего вертолета – 25-летний биатлонист Игорь Малиновский. Сам он родом из Мильково, куда и направлялось воздушное судно.

Игорь Малиновский. Фото: biathlonrus.com.

В воскресенье, 17 июля, стало известно, что вертолёт МИ-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел для поиска пропавшего судна Robinson. С собой у специалистов было все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

В это время следком завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, однако поиски вертолета все еще продолжались.

Сегодня глава Камчатского края Владимир Солодов на своей странице в соцсетях сообщил трагическую новость: обнаружен сгоревший вертолёт «Робинсон», который пропал вчера со связи.

- Камчатскими спасателями в 13 километров южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший «Робинсон». Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета.

В профильном ведомстве отметили, что вертолет обнаружен около 16 часов 30 минут в разрушенном состоянии со следами термического воздействия в районе вулканического массива Большой Семячик в Камчатском крае.

Старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Екатерина Петрушина сообщил корреспонденту «КП-Владивосток», что на данную минуту информация о погибших только лишь уточняется.

ОБНОВЛЕНИЕ:

При крушении вертолета Robinson на Камчатке никто не выжил – МЧС.

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