Три человека погибли при крушении вертолета Robinson на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Три человека, находившиеся на борту разбившегося воздушного судна Robinson на Камчатке, погибли. Об этом сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Екатерина Петрушина. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, пилот «Робинсона» не вышел на связь в указанное время вечером субботы, 16 июля. На борту находились три человека – пилот и два пассажира. Среди них 25-летний биатлонист Игорь Малиновский. Сам он родом из села Мильково, куда и направлялось воздушное судно. Robinson следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково.

Игорь Малиновский. Фото с личной страницы спортсмена.

Поиски вертолета начались в светлое время суток. Предположительно, он сел из-за плохих погодных условий.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, однако поиски вертолета все еще продолжались.

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