Рыбаки в Приморье спасли краснокнижного оленя, плывущего с одного острова на другой

Животное не пострадало. Фото: telegram-канал Дунай Наш

В социальных сетях появились кадры спасения краснокнижного рогатого животного – марала. Благородный олень, утверждают очевидцы, плыл с острова Асколь на остров Путятина. Там его заметили местные и помогли справиться с задачей: вероятно, без героев марал мог бы утонуть.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», алтайского оленя мужчины на лодке сопроводили до самого берега, а затем помогли выбраться из воды. Бедолага запутался в ржавых деталях на побережье, но спасатели отогнали его от опасности. Обошлось без травм.

– Давай, братан, финишная прямая. Немного осталось, почти. Устал уже чувачок... Все, встал, вылез! – подбадривали пловца на финише.

В природе маралы – осторожные олени, однако человека почти не боятся. Атаковать их порой боятся даже волки, потому что боятся силы и мощных рогов. В Приморье, напомним, есть ферма по разведению этих благородных животных. Кстати, как писала «Комсомолка», в этот регион постепенно переезжают и другой редкий вид – саблезубые олени.

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