Где в Приморье собирать грибы, ягоды? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грибной и ягодный сезоны уже открыты. Это особая пора для многих жителей Приморского края, ведь можно не только приятно прогуляться по лесу и отдохнуть, но и принести домой богатый урожай. Вообще Приморье – это целая кладовая самых ценных продуктов, так называемых недревесных ресурсов леса. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о местах, где можно встретить различные грибы и разнообразную ягоду.

Главное, перед походом в лес обезопасить себя от насекомых и клещей, а также знать, какие змеи угрожают отдыхающим.

В лесу нужно быть внимательным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГРИБЫ

Первые грибы в Приморье прошли, жители края активно делятся своими находками в социальных сетях. Некоторые и вовсе говорят, что собирают небольшие лукошки аж с апреля. Но вторая половина лета и начало осени, до самого октября, щедры на урожай. В это время грибы лучше всего искать рядом с водой. На увлажненных рудниками землях, недалеко от ручьев и по краям болот. В сезон дождей их можно найти на холмах, вдоль лесных троп и на опушках. Конечно, можно встретить и в городе, непосредственно возле дома, но рисковать не стоит – на растения оседает большое количество вредных веществ.

Владивосток

В лесных массивах на территории города и пригорода можно поискать шампиньоны, сыроежки, грузди.

Во Владивостоке лесных зон немного, лучше за грибами выбраться за город. На острове Русском их достаточно – нужно просто съехать с трассы, лес окажется сразу перед глазами. Можно поискать грибы в лесу в микрорайоне Тихая (справа от пляжа) и за улицей Нейбута. Также пользуются большим спросом несколько мест в пригороде – это поворот рядом с бухтой Лазурная (она же Шамора) и лес возле водохранилища Седанки.

Находка

В окрестностях Находки много подберезовиков и подосиновиков, чуть меньше – сыроежек. С началом августа традиционно ожидается урожай груздей.

Здесь можно пройтись по окрестностям порта Восточный, только идти надо ближе к поселку Врангель – считается самым грибным местом. Насобирать корзинку получится и в районе Ливадии, и бухты Анна.

Грибной сезон уже открыт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уссурийск

За грибами в Уссурийске стоит поехать в сторону села Осиновка. Оттуда пешком отправиться на восток – до Горного – и зайти в густой лес. Еще одно грибное место – проехать через Глуховку до Раковки и потом пойти до местного водохранилища. Здесь на сопках любители тихой охоты найдут обабки, лисички, сыроежки, грузди и белые грибы, но стоит быть осторожным – рядом заповедная зона, и если пройти глубже, можно встретить неприветливого хищника.

Черниговка (Грибное и Алексеевка)

Сложно найти в Приморье другое подходящее для поиска грибов место, как село с говорящим названием – «Грибное». Ехать до него несколько километров по дороге в Черниговку, а дальше надо свернуть налево и двигаться по восточной стороне. Тут, в гуще леса, обязательно найдутся грибы на любой вкус.

Грибной сезон в Приморье продлится до конца октября.

ЯГОДЫ

За ягодами ходят в июне-октябре, в это время они наполнены большим содержанием полезных микроэлементов и кислот. Сейчас крупные ягодники, в основном, остались на севере Приморья. На юге любители дикоросов вытоптали все когда-то богатые плантации лесных ягод.

Поляна с брусникой. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Земляника

Всем известная душистая ягода леса. Растет на любых почвах, лучше всего при ярком солнечном цвете. Можно встретить абсолютно в каждом районе Приморья – Лазовский, Дальнегорский, Хасанский и так далее. Ароматом земляники чаще всего веет на лесных опушках, лугах, полянах.

Калина

Калина очень полезная. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, плоды калины хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему, регулируют артериальное давление. Растет на влажных лесных почвах, по вырубкам, оврагам, берегам рек.

Малина, черника, голубика

Все эти ягоды начинают зреть уже в июле. Только прячутся в разных местах.

Кусты малины предпочитают расти на лесных полянах и вырубках. Чаще всего находятся в оврагах, на берегу лесных рек или лесных опушках в Кировском районе.

За черникой в лес можно ходить до самого сентября. Ягода растет практически везде, но больше всего предпочитает болотистые местности и ельники.

Свежие ягоды – настоящая кладезь полезных витаминов и минералов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Брусника, рябина

Эти ягоды самые поздние. Брусника начинает зреть в конце августа и растет в основном на песках и около сосен по речным террасам, на возвышенностях среди болот.

Рябина – осенняя ягода. Отправляться на ее поиски имеет смысл не раньше середины сентября. Плоды будут созревать до самого конца октября. Ягоды чаще всего встречаются в районах Чугуевском и Ольгинском.

Клюква

Одна из самых полезных дикорастущих ягод цветет в июне месяце, а собирать ее начинают с сентября. Причем ее можно собирать всю осень до самого снега. Клюква обожает влагу и подкисленные почвы, поэтому ее места обитания находятся на склонах оврагов, в низинах озер и болот.

Сами по себе дикие ягоды очень полезны и обладают огромным запасом витаминов. Из лесного лакомства можно наготовить варенья, наварить витаминных компотов и киселей, ягоду можно засушить или заморозить до зимы.

Наши читатели могут поделиться своими местами, где лучше всего собирать грибы и ягоды в Приморском крае. Присылайте рекомендации на почту vl@phkp.ru с пометкой «Грибы/ягоды в Приморье».

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