Такой рыбы я не знаю: необычным уловом поделились добытчики из Владивостока

Рыбу поймали в районе острова Русский.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Иногда бывает так, что отправляешься в море за определенной рыбой, но на крючок попадается совершенно другая, да еще и необычная. Так и случилось с добытчиками из Владивостока. Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали нам о своем улове.
Приморцы решили поохотиться за камбалой в районе острова Русский и закинули в море нужные для этого снасти. Каково же было их удивление, когда в сеть попалась…акула! Бедняга зацепилась за один из крючков, ерзала в попытке вырваться и нырнуть обратно в воду.
Акулу сразу же отпустили в воду. Фото: Наталья ХАБАРОВА.
Есть ее никто не собирался, рыбаки принялись вызволять морскую хищницу из западни. Во время «спасения» некоторые забеспокоились за испорченные снасти.
– Кого мы спасаем: крючок или акулу?
Хищницу удалось освободить и после этого ее отпустили в воду.
Но не только акула удивила своим появлением наших читателей. В их сеть также попалась фугу.
– Вот такой рыбы я еще не знаю, – сказал один из приморцев.
Ядовитая рыба фугу. Фото: Наталья ХАБАРОВА.
Естественно эту морскую обитательницу тоже не собирались есть, а потому отпустили, не забыв перед этим запечатлеть ее на фото и видео. Кстати, фугу – ядовитая рыба, и ее неправильное приготовление может привести к летальному исходу.
Это не первый раз, когда рыбаки вылавливают акул. На днях недалеко от мыса Тобизина приморцы голыми руками поймали колючую хищницу за хвост.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Приморские рыбаки схватили за хвост полутораметровую колючую акулу
Приморцы решили судьбу опасного подводного хищника (подробнее...)
Акулы-мако в Приморье – миф или реальность: опасная хищница оказалась загадкой даже для экспертов
Специалисты ТИНРО не подтвердили, что в акватории Приморья заплыла акула-мако (подробнее...)