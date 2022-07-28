Такой рыбы я не знаю: необычным уловом поделились добытчики из Владивостока

Рыбу поймали в районе острова Русский. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иногда бывает так, что отправляешься в море за определенной рыбой, но на крючок попадается совершенно другая, да еще и необычная. Так и случилось с добытчиками из Владивостока. Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали нам о своем улове.

Приморцы решили поохотиться за камбалой в районе острова Русский и закинули в море нужные для этого снасти. Каково же было их удивление, когда в сеть попалась…акула! Бедняга зацепилась за один из крючков, ерзала в попытке вырваться и нырнуть обратно в воду.

Акулу сразу же отпустили в воду. Фото: Наталья ХАБАРОВА.

Есть ее никто не собирался, рыбаки принялись вызволять морскую хищницу из западни. Во время «спасения» некоторые забеспокоились за испорченные снасти.

– Кого мы спасаем: крючок или акулу?

Хищницу удалось освободить и после этого ее отпустили в воду.

Но не только акула удивила своим появлением наших читателей. В их сеть также попалась фугу.

– Вот такой рыбы я еще не знаю, – сказал один из приморцев.

Ядовитая рыба фугу. Фото: Наталья ХАБАРОВА.

Естественно эту морскую обитательницу тоже не собирались есть, а потому отпустили, не забыв перед этим запечатлеть ее на фото и видео. Кстати, фугу – ядовитая рыба, и ее неправильное приготовление может привести к летальному исходу.

Это не первый раз, когда рыбаки вылавливают акул. На днях недалеко от мыса Тобизина приморцы голыми руками поймали колючую хищницу за хвост.

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