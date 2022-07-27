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Владивосток27 июля 2022 3:41

Приморские рыбаки схватили за хвост полутораметровую колючую акулу

Приморцы решили судьбу опасного подводного хищника
Максим ГРУЗОВ
Свой улов мужчины торжественно схватили голыми руками.

Свой улов мужчины торжественно схватили голыми руками.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Недалеко от мыса Тобизина приморские рыбаки повстречали опасного подводного хищника – полутораметровую колючую акулу (катран). Свой улов они торжественно схватили голыми руками за хвост. С этими рыбами нужно быть предельно осторожными. Свое название они получили не просто так, у начала первого и второго спинных плавников у них находятся острые шипы. Приморцы решили судьбу подводного обитателя.

Акулу рыбаки прозвали красоткой и… отпустили. Хищница вильнула хвостом и удалилась. Этот вид можно встретить не только в Японском море, но еще и в Черном – ареал его обитания очень широк.

Напомним, что летний сезон 2022 года запомнился жителям Приморского края сообщениями о том, что в море заплыли безжалостные акулы мако. «Комсомолка» писал о том, как обезопасить себя. Чтобы не стать героем печальной истории «Челюсти по-приморски».

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