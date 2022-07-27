Приморские рыбаки схватили за хвост полутораметровую колючую акулу

Свой улов мужчины торжественно схватили голыми руками. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Недалеко от мыса Тобизина приморские рыбаки повстречали опасного подводного хищника – полутораметровую колючую акулу (катран). Свой улов они торжественно схватили голыми руками за хвост. С этими рыбами нужно быть предельно осторожными. Свое название они получили не просто так, у начала первого и второго спинных плавников у них находятся острые шипы. Приморцы решили судьбу подводного обитателя.

Акулу рыбаки прозвали красоткой и… отпустили. Хищница вильнула хвостом и удалилась. Этот вид можно встретить не только в Японском море, но еще и в Черном – ареал его обитания очень широк.

Напомним, что летний сезон 2022 года запомнился жителям Приморского края сообщениями о том, что в море заплыли безжалостные акулы мако. «Комсомолка» писал о том, как обезопасить себя. Чтобы не стать героем печальной истории «Челюсти по-приморски».

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