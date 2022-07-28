Всегда мечтал ее встретить: фридайвер из Владивостока заявил, что спасся от опасной морской хищницы

Приморец прогуливался на сапе на мысе Вятлина. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Каждому из нас хочется отдохнуть, спокойно провести время на море, искупаться в теплой воде. Но иногда спокойное времяпрепровождение может нарушить присутствие незваных и даже опасных гостей. Так на жителя приморской столицы напала акула. К счастью, обошлось без жертв. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Она вышла слева, когда я осознал, кто это, было не до шуток. Около 2-3 минут нарезала круги рядом. Два раза делала заход на меня, первый по горизонту, а затем пошла вниз и начала резко набирать скорость. В этот момент я напрягся, – рассказывает на видео фридайвер.

Нападение морской обитательницы произошло на глубине 20 метров. Все это время, пока акула плавала рядом, приморец держал подводное ружье и целился в нос, чтобы в случае чего защититься. Хищница почти достала до ласт, но к счастью, гарпун не пришлось применять.

Как поделился подводный охотник, он всегда мечтал встретить акулу и его желание наконец исполнилось. Испугался ли он? Как говорит сам приморец, нет, но мощную дозу адреналина получил. Хотя признался, что напрягся, когда хищница уплыла по горизонту, ведь неизвестно, нападет она снова или нет.

– Явно проявляла интерес. Возможно это мако. У нее зубы вывалены наружу и были полосы вдоль глаз и до жабр. Все это придавало ей брутальный вид.

Однако фото или видео доказательств о встрече с хищницей у морского охотника нет.

По забавному совпадению еще один человек заявил, что встретился с акулой. В сети появилось видео от местного блогера, где якобы на него напала хищница, пока он прогуливался на сапе. Однако пользователи социальных сетей сразу задались вопросами. Акватория не очень похожа на приморскую. Тем не менее напомним, что хищницы действительно активны в крае. Приморские рыбаки вместо камбалы поймали в свои сети акулу и рыбу фугу.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:51. Видео незадачливого блогера оказалось фейковым. Как сообщили в Telegram-канале vvobanditos, оригинальные кадры опубликовало зарубежное сообщество дайвинга. Приморец заменил в нем звуковую дорожку.

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