Главный герой – молодой леопард, который понимает, что нацпарк – его дом. Фото: фотоловушки ФГБУ «Земля леопарда»

За судьбой именитого нацпарка следит весь мир. «Земля леопарда» – охраняемая зона, где живут практически все леопарды России. В июне 2022 года нацпарк отметил 10-летний юбилей со дня основания – в честь праздника ФГБУ подготовило документальный фильм о своих подопечных. Главным героем стал леопард, который «ищет» себя и свое место.

Онлайн-премьера короткометражного фильма «Земля леопарда. 10 лет» состоялась 1 августа 2022 года. Картина доступна на популярных платформах. «Комсомолке» учреждение разрешило опубликовать видеофильм полностью на своем сайте.

Режиссером картины выступил ведущий специалист по связям с общественностью национального парка Даниил Гончаров, известный в Приморье по ряду короткометражных фильмов и музыкальных клипов. Некоторые из них были удостоены призов на международных кинофестивалях, а «Земля леопарда. 10 лет» стала для постановщика дебютом в документальном кино.

Значительная часть ленты состоит из видеокадров дикой природы, полученных в национальном парке «Земля леопарда» при помощи фотоловушек – их в нацпарке более 450 штук. Это главный инструмент исследования поведения леопарда. О самых удивительных кадрах редакция рассказывает регулярно.

Главный герой картины – молодой полосатый, который сталкивается с последствиями браконьерства. Лес вокруг люди лишили пищи.

– Зверь отправляется на поиски «чудесной страны» из сказки, о которой рассказала ему мама. По мере своего путешествия по лесу он замечает добрые изменения – с каждым годом здесь появляется все больше копытных, а пожаров становится меньше, – рассказали «КП» в пресс-службе организации.

Большой путь одного леопарда – аллегория на становление и развитие национального парка, главная цель которого – сохранить и увеличить популяцию краснокнижного зверя. За время существования «Земли леопарда» количество полосатых выросло втрое. Зверя спасли от вымирания. К слову, недавно «КП» писала о празднике в «Кедровой пади» – старейшем заповеднике Приморского края. В 2012 году после создания ФГБУ «Земля леопарда» взяла земли под опеку, как и многие другие особо охраняемые участки.

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