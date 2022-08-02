Артем Демин очень любит свою работу. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Артем Демин – птичник со стажем, в Камень-Рыболове о его ферме знает каждый. Еще бы, ведь только у него можно повстречать необычных кучерявых курочек, полезные разноцветные яйца, холмогорских гусей и птенцов различных видов. Выводком кур мужчина занялся серьезно после тяжелой операции, теперь домашнее хозяйство стало неотъемлемой частью его жизни.

– Начните, пожалуйста, вашу историю с самого начала. Как вы пришли к своему делу?

– Мать всегда держала большое хозяйство и огород, да и семья немаленькая, все это помогло пережить 90-е годы не голодая. Мое хозяйство началось с покупки домика. Завели козу, несколько уток и кур, позже добавил индеек. После сложной операции на желудок в 2016 году я стал заниматься птицей вплотную. С одной стороны, мне это нравится, а с другой – долгое время ничего нельзя было кушать, кроме куриного бульона.

Первый инкубатор был из пенопласта на 104 яйца. В нем выводил цыплят несушек для себя и цыплят бройлера (из покупного яйца). Один вывод себе, следующий на продажу. Таким образом окупал покупку яйца. И процесс потихоньку пошел.

Начал бизнес с инкубационного яйца кур породы синь-синь-дянь ( оно очень полезное, у него голубой и зеленоватый цвет) для лечения желудка и яйцо несушек породы шершетка (необычные и красивые хохлатки с кучерявым пером). Потихоньку хозяйство стало расширяться, добавил еще несколько пород кур несушек и декоративных птиц.

Куры шершетки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

После приобрел гусят благоварского холмогора, яйцо уток индийского бегунка и черри-велли (Польша), а также поросят. Постепенно хозяйство стало расти. Узнал много заводчиков птицы не только на Дальнем Востоке, но и по стране. С первыми покупателями, которые поддержали меня в моем начинании, дружим по сей день.

– Сколько всего птиц на ферме?

– На данный момент количество птицы не очень большое. Несколько пород карликовых кур, шершетки, цесарки, индейки, гуси, индоутки, черри-велли, перепела, козы и свинки. Ну и собаки, куда без них.

– С чего начинается утро на ферме?

– Как-то уже привык, что утро начинается с дойки, кормления, поения животных и так далее. По мере надобности нанимаю помощников, но в основном справляюсь своими силами. Порой очень большую помощь оказывают два друга.

Инкубаторы для яиц. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Как куры и яйца попадают на ферму?

– Яйцо бройлера и другие виды покупаются напрямую с «ПлемРепродукт» или через посредников. Породная птица исключительно от частных заводчиков.

– А есть ли на ферме что-то уникальное и необычное?

– Куры микс с цветным яйцом. Это самостоятельно выведенный вид (сейчас многие используют этот метод). Главная их особенность – это разноцветное яйцо и при правильном подборе родительского стада очень полезное.

– Какая вообще продукция на ферме?

– В продаже круглый год перепелиное яйцо, пищевое куриное яйцо, мясо птицы и других животных. Молоко, творог, корм для птицы и витамины. Под заказ инкубационное яйцо породной птицы и промышленной, также птенцы всех видов.

– Как до вас добраться?

– Хозяйство находится в Ханкайском муниципальном округе, в селе Камень-Рыболов. Экскурсии пока не провожу, но планирую в дальнейшем.

Породную птицу Артем закупает исключительно у частных заводчиков. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Тяжело ли содержать столько животных?

– Со стороны кажется, что несложно, но у меня нет праздников и выходных, я привязан к хозяйству круглосуточно. Любимым делом заниматься всегда хорошо, жаль, что очень тяжело получить какие-нибудь средства и помощь для развития, в основном все своими силами. Но благодаря соцконтракту я смог приобрести промышленные инкубаторы и мощный генератор, чтобы не зависеть от электроэнергии, которую у нас очень часто отключают.

– Кто он – ваш покупатель?

– В основном работаю с постоянными клиентами. На ярмарки и рынки не выезжаю, 80% товара уходит под заказ. У меня есть свои группы в соцсетях, визитки расходятся по краю, клиенты советуют друзьям и знакомым. На продукцию очень много постоянных покупателей. Многие уже не живут в селе, но приезжают закупиться.

Клиенты доверяют качеству продукции. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Это прибыльный бизнес?

– По поводу прибыли сложно сказать. Чаще всего дела идут хорошо, но иногда и в убыток работаем. Случается и такое, что сезон выдается «по нулям» (доходы и расходы держат одинаковую планку), а бывает и в минус уходим. Поэтому держим еще и других животных.

Любимой породой Артема по сей день остается шершетка – именно с них все когда-то и началось. Мужчина планирует со временем дополнить свою коллекцию новыми видами птиц. А пока что активно ведет страницы в социальных сетях, общается с разводчиками декоративных кур и отвечает на любые интересующие вопросы подписчиков.

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