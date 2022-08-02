Дробь пролетела над головой малыша: дебошир в Приморье пальнул в окно семьи из-за замечания

Ружье у мужчины изъяли. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успела в Дунае – небольшом приморском поселке – отгреметь шокирующая история о линчевателях, как его жители вновь забили тревогу. Крики, звук стрельбы, плач – с кошмаром встретилась семья, которая в злополучный день, 13 мая, просто готовилась к ужину. Мужчина обиделся на замечание, после чего вернулся к дому с обрезом и выстрелил в окна. Казалось бы, с инцидента прошло два месяца – все должно было утрястись. Но не тут-то было, дебошир вновь дал знать о себе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПУЛЯ ЗА ПРОСЬБУ НЕ БЫТЬ СВИНЬЕЙ

Как стало известно «КП», потерпевшая женщина в тот день находилась дома, на кухне. Муж на лестничной клетке менял автоматы электросчетчика. Словом, обычный, счастливый быт. В какой-то момент идиллия прервалась криками. Оказалось, глава семейства попросил неизвестного на лестничной клетке не плеваться в стену. На просьбу «быть человеком» герой истории начал материться, за что и был выдворен.

Предполагаемый виновник. Фото: предоставлено Telegram-каналом Newsbox24.tv

Вернулся к дому мужчина уже с обрезом. Дробь, как описали потерпевшие, пробила окна кухни. Именно там был 4-летний малыш – единственное чадо семьи. Небольшой рост буквально спас ребенка от гибели. Малыша закрыли в ванной и пошли разбираться. На неадеквата написали заявление.

Многочисленные следы от дроби. Фото: предоставлено Telegram-каналом Newsbox24.tv

УГРОЗЫ ЗА СВОЙ ЖЕ ГРЕХ

Как рассказала пострадавшая, дело завели, но только за порчу имущества и незаконное хранение оружия. Удивительно, но других вопросов инцидент у правоохранительных органов не вызвал. Герой истории, как минимум на видеокадрах, свою вину отрицает.

Спустя время мужчина вернулся: он все еще на свободе. Женщине обидчивый персонаж продолжает угрожать. Не только ей – под вопросом безопасность всей семьи. Точных формулировок не знаем, но, по словам потерпевших, мужчина хочет расправы. Пострадавшая боится, просит разобраться с хулиганом. «Комсомолка» направила запрос в краевое управление МВД.

ОФИЦИАЛЬНО

– Установлено, что 55-летний местный житель произвел несколько выстрелов по окнам заявительницы из охотничьего ружья, – сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Уголовное дело завели по факту порчи имущества. Полицейские пока никак не прокомментировали угрозы мужчины в адрес семьи.

К СЛОВУ

Из-за интернет-связи Дунай не мог оставаться «замкнутым» населенным пунктом. Нет-нет, да всплывет какая-нибудь история. Напомним, последним громким скандалом стало уголовное дело над подростками, избивавшими пожилую женщину с деменцией. Народные линчеватели одного из парней повесили в гараже, другого отвезли в море и оставили на буй в море.

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