Сколько можно это терпеть: приморские дальнобойщики отремонтировали дорогу в районе Пограничного

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители болшегрузов за свои средства залатали участок российской трассы на маршруте Пограничный – Суйфэньхе. Дорогой «как после бомбежки» никто не занимался, фуры буквально тонули в ямах на одном из главных транзитов в Китай. Терпение работяг лопнуло.

Шоферы месяц обращались в разные инстанции, но тщетно. В Росгранстрой пообещали в августе отсыпать дыры на скверном пути. Верить очередным обещаниям мужики не стали. Они «скинулись», наняли грейдер и всего за один день отремонтировали дорогу.

Это мог быть вполне рядовой и стандартный случай – фуры в Приморье застревают регулярно. В крае много проселок, крайне нестандартная погода. В июне один из большегрузов так и попал в западню в Лазовском районе, заблокировав единственный проезд к поселку Преображение. Однако перечисленные причины только усугубили и без того трудную ситуацию.

Недавно одна из фур Volvo два дня не могла выехать из ямы на погранпереходе «Сосновая падь». От дыры, в которой утонул большегруз, до Китая – 200 метров. Собственно это и стало последней каплей для водителей.

«КП – Владивосток» обратилась в Росгранстрой за комментарием.

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