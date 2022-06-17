Реконструкция погранпереходов в Приморье длится больше десяти лет, но условия остались спартанскими

Пункт пропуска через государственную границу «Пограничный». ФОТО: Госгранстрой.

На погранпереходе в Краскино уже 11 лет груженые автомобили утопают в очередях. Через эти главные ворота из России в Китай экспортируют крупные объемы разных товаров. Везут, например, приморский лес и местные морепродукты, ведь рядом удобно расположился порт Зарубино. Как раз с последними дела обстоят хуже всего. Рыба, крабы и прочая живность могут простаивать по несколько дней в ожидании перевозки. В конце концов, товар становится несвежим, сильно теряет в цене, а брешь в ежегодной выручке неуклонно растет.

Несмотря на то, что проблему понимают и бизнес, и таможенники, и региональные власти, необустроенный пункт с каждым годом заметнее превращается в захолустье. В СМИ всплывала информация, что на переходе нет даже автовесов для фур. Массу рыбопродукции в большегрузе определяют почти наугад: несколько упаковок ставят на обычные весы и таким образом устанавливают общий объём перевозимых товаров.

В середине апреля на форуме ТransRussia 2022 первый заместитель начальника Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рассказал, что пункты пропуска в Махалино, Пограничном, Краскино не оправдывают круглосуточный режим работы. В частности, по словам Давыдова, трудности и ограниченный потока заключается в крайне изношенном состоянии и плохой оснастке переходов.

– Серьезная проблема – обустройство пунктов пропуска. Необходима реконструкция или создание с нуля пунктов пропуска, которые отвечали бы современным требованиям: оперативно и высокотехнологично обрабатывать грузы, проводить таможенный контроль, – сказал замначальника ФТС. Тем не менее, модернизация проводится, но очень постепенно, отметил Давыдов. На некоторых объектах установлены досмотровые ямы, система видеонаблюдения, применяются инспекционно-досмотровые комплексы. ИДК просвечивают контейнеры, цистерны, транспортные средства, чем существенно облегчают досмотры подвижных составов.

Вот так выглядит инспекционно-досмотровый комплекс. Фото: Александр ГЛУЗ

Работа в непростых условиях

Что до обстановки в «Краскино»? Очевидцы поделились с редакцией фотографиями пункта. Изношенный ангар, будочки, сколоченные на скорую руку. Таможенники работают в контейнерах, в уборную – на улицу. Водоснабжения нет. Коммуникации вместе с новыми зданиями должны были появиться здесь целых десять лет назад, но почти готовые постройки так и не ввели в работу.

Несмотря на ужасные условия и потрепанные временем технические сооружения, пограничники и таможенники исправно выполняют свои обязанности. Каждый день в Китай проезжает больше 30 груженых автомобилей.

Условия, в которых живут сотрудники. Фото: предоставлено КП

– Транспорт, прибывший в пункт пропуска МАПП «Краскино» с соответствующими документами, своевременно оформляется пограничной, а затем таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону. Таможенники готовы оформить все транспортные средства при прибытии их в российские пункты пропуска. В среднем в день сейчас границу пересекают порядка 70 машин (35 – из РФ, 35 – из КНР), – рассказала пресс-секретарь Дальневосточного таможенного управления Виктория Алешина.

Совещания все так же проходят в бытовках. ФОТО: Росгранстрой.

Хочешь проехать – плати

Ранее мы уже упомянули, что через «Краскино» проходит один из основных транзитов в Китай. При этом в районе погранперехода выстраиваются колонны из десятков, а то и сотен авто. В начале июня приморцы поделились с редакцией кадрами, на которых видно, как 170 автомобилей стоят припаркованные в сторону границы с КНР.

В таможенной службе региона тогда корректно заметили, что у перевозчиков, возможно, попросту нет документов или они заранее заняли очередь и покинули место до следующего рейса. Однако некоторые опытные дальнобойщики уверены, вернулись их «блатные» коллеги по цеху, которые покупают первенство проезда.

В 2020-м, когда приморским властям удалось наладить перевозки в Китай после сбоя в логистике, связанного с COVID-19, возникали даже конфликты между шоферами. Особо ушлые дальнобойщики могли заявить, что заезжать они будут первыми, так как живут не где-нибудь, а, допустим, в ПГТ Пограничный, рядом с самим переходом. Хитрым способом организовывались и списки: перевозчик из одной транспортной компании мог записать за собой своих напарников на отдельном транспорте, «хочешь проехать – плати».

В это время в Краскино действовала особая система. Краба везли через одного, но очередей от этого меньше не стало. На фоне такого ажиотажа логично было бы увеличить мощности и пропускную способность на переходах. И ведь пытались, правда целую декаду. Еще в прошлом году ФГКУ Росгранстрой (организация занимается развитием пунктов пропуска и модернизацией инфраструктуры) заявило, что к концу 2021 года для транспорта появится шесть полос на въезд и столько же на выезд, а также 10 кабин паспортного контроля. Предполагалось первым этапом пускать по 250 машин в сутки, вторым – 750, но как-то не получилось.

Многокилометровые очереди большегрузов в Краскино. Фото: Роман КИРИЛКИН

Что там сегодня?

В конце мая делегация Росгранстроя посетила сухопутные погранпереходы Приморья. Тогда представители ведомства «ознакомились с инфраструктурой» на пунктах «Полтавка» и «Турий Рог». Между тем, с проверкой нагрянули на стройку в «Краскино», «Марково» и посетили установку стационарного ИДК на железнодорожном пропуске «Пограничный». Что сказать? Судя по фотографиям, работы ведутся глобальные, при этом совещания все так же проходят в бытовках.

По прошлогоднему плану погранпункт «Марково» реконструируют до 2023 года, в том же году завершатся строительно-монтажные работы на МАПП «Турий Рог» и «Полтавке». На ЖДПП «Пограничный» ремонт проведут до конца 2022 года.

Остается отметить, в 2011 году только перестройка «Краскино» обошлась в 897 миллионов рублей, на «Пограничный» ушло 582 миллиона. О руинах, которые остались после проводимых работ, мы уже рассказали выше. Несмотря на то, что важные транспортные узлы принадлежат международному коридору «Приморье-1», их состояние далеко от совершенства.

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