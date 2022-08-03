Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Камчатке сразу три вулкана попали в оранжевый авиационный цветовой код. Над Эбеко, Шивелучем и Карымским сейчас вздымаются крупные клубы пепла, которые могут не только нарушить авиасообщение, но и навредить жителям полуострова.

Следующая стадия активности вулканов находится в красной и финальной цветовой зоне, которая означает, что извержение доставит в атмосферу значительное количество пепла. Вместе с камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН и камчатской группой реагирования на извержения вулканов (KVERT) разбираемся что может пострадать от извержений.

Эбеко

Специалисты геодезической службы РАН зафиксировали новое извержение на Камчатке. Над вулканом Эбеко на острове Парамушир выросли столбы пепла до пяти километров в высоту.

Столбы пепла выросли до пяти километров в высоту. ФОТО: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

Институт вулканологии и сейсмологии предупреждает, что Лахары и облака сероводора и сернистого газа представляют опасность не только для авиалиний. Химические осадки могут выпасть на Северо-Курильск и поселок Озерновский.

Этому молодому вулкану всего 2400 лет. Эбеко отнисится к типу «Сомма-Везувий» и гнездится на вулканическом хребте Вернадского. Вершина его центрального конуса, вытянутого в меридиональном направлении, имеет три смежных кратера диаметром 250-300 метров и глубиной около 100. На нем расположено много боковых кратеров с очагами гидротермальной активности.

Первые извержения Эбеко датируются 1793 годом, предпоследнее закончилось в прошлом году, 19 декабря.

Шивелуч

Еще одно извержение произошло 2 августа. Активность вулкана Шивелуч продолжалась с 3:00 до 6:00, подробнее сие действо можно рассмотреть на видео. Тогда же зафиксировали вулканическое дрожание и сход лавин.

Шивелуч. ФОТО: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

Его пепловые столбы представляют умеренную потенциальную опасность: пеплопады, пирокластические потоки, горячие лавины и лахары. Так как облака пепла могут подниматься на высоту 8-15 километров над уровнем моря и простираться вдаль на внушительные расстояния, Шивелуч угрожает международным и местным авиалиниям на Камчатке.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова. В 50 километрах от него находится поселок Ключи, в котором проживают около пяти тысяч человек. В высоту Шивелуч достигает 3 283 метров над уровнем моря, его возраст - 60-70 тысяч лет.

Карымская сопка

С 2021 года не утихает и Карымский вулкан. Последнее извержение зафиксировали там 2 августа, и оно продолжается. Сейчас сейсмологи отслеживают его состояние с помощью спутников.

– Основными опасностями (от вулкана – «КП») являются столбы пепла, пеплопады, лавовые и пирокластические потоки, горячие лавины. Вулканически опасная зона, которой угрожают лавовые и пирокластические потоки и горячие лавины, будет ограничена кальдерой. Высота эруптивных столбов может достигать 10 километров, но столбы пепла поднимаются, в основном, всего до трех километров, – отмечают сотрудники KVERT.

Активность вулкана опасна по большему счету для местных авиалиний. Пеплопады возможны в Мильково (90 км к северо-западу от вулкана) и Петропавловске-Камчатском (115 км к юго-юго-востоку).

Карымская Сыпка находится в пределах Восточного Хребта. В высоту вулкан достигает 1469 метров. Из кратера «сопки» постоянно выходят горячие газы.

Напомним, в июле «КП» писала, что пепловый выброс из вулкана Шивелуч на Камчатке достиг больше четырех километров в высоту. Пепловый шлейф распростерся в юго-восточном направлении – в сторону Камчатского залива, не задев населенные пункты.

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