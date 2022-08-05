Морж – один из мормлеков, которые якобы тяжело больны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандал всероссийского уровня вокруг Приморского океанариума все еще не завершен. Кадры, облетевшие социальные сети и федеральные СМИ, шокировали: на них белуху тошнит, у моржа Миши якобы нескончаемая диарея, другие мормлеки поранились о расслоенную гидроизоляцию. К сожалению, сказка о Томе Сойере в этой истории не работает: все тайное становится явным очень медленно. «Комсомольская правда – Владивосток» решила напомнить, что произошло и что известно на момент публикации. Почему океанариум разрешил работать дельфинарию с якобы больными животными, при чем здесь коррупция и как себя чувствует морж Миша?

АМУРНЫЙ ПЕРИОД ИЛИ КАК ШИЛО В МЕШКЕ УТАИТЬ

21 июля дирекция океанариума сообщила о приостановке работы дельфинария. Причиной было то, что один из любимчиков публики, морж Миша, загулял. Спустя пару дней пользователи соцсетей ужаснулись от кадров, опубликованных изначально зоозащитницей Ниной Зыряновой (в океанариуме ее почему-то называют некой Ниной З. с некими материалами, хотя эта активистка давно бунтует против самого факта существования учреждения). Оказалось, предоставил видео не кто иной, как Игорь Костычев, глава дельфинария и тренер, официально отправленный с 15 июля в отпуск.

С командой подопечных («КП» общалась и с ними) Костычев подготовил обращение в Генеральную прокуратуру с 20 страницами подтверждений своим словам (в распоряжении редакции). Там же тренер и компания обвинили дирекцию в нецелесообразной трате денег. Расходники для исследований покупают, а результатов нет. Покрывает это все якобы экс-директор ЦКП Инесса Дюйзен, помогая нынешнему руководителю Приморского океанариума Александру Зайцеву.

В учреждении в ответ заявили, что морж не болен, белухи в порядке (хотя и были проблемы с пищеварением), один дельфин уже переболел стафилококком (и вообще был всего лишь носителем, никого не заразил). Более того, в дельфинарии родились малыши-афалины. Это уж точно беспрецедентный показатель, что с условиями все хорошо – иначе мормлеки в неволе бы не размножались. Рассказал об этом Александр Маслов, старший тренер дельфинария. Не забудем и ответ противников: по словам команды Костычева, Маслов в этом отделе океанариума не работает. Это сотрудник ЦКП.

Собеседники «КП» считают, что показали на телевидении подсадную утку. А те, кто хотят говорить, под прессингом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

26 июля океанариум встретил сотрудников Россельхознадзора, природоохранных прокуроров и других представителей ведомства. Журналистский аншлаг тоже был гарантирован. Результатов ждали, затаив дыхание. И вот сюрприз: первые (заметим, предварительные, без вынесения решений прокуратуры и, тем более, судов) результаты показали неладное. Вода – со ржавичной. С гидроизоляцией действительно много проблем: об эти острые углы животные как раз-таки животные могли не один раз пораниться. В общем, не ахти условия для жемчужин дальневосточных акваторий, которые регулярно работают морскими артистами. Поп-звезде бы такое не предложили.

Установить, были ли раны у белух от слоя гидроизоляции, пока нельзя. Эти травмы могут быть давнишними: и в доказательствах Костычева, в том числе, часто всплывают документы и фото 2021 года. Поэтому проверки все еще ведутся, за учреждение «цепко» взялся Росприроднадзор и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Что уж говорить, все ведомства не перечислишь.

ОЧЕРЕДЬ ПОСМОТРЕТЬ НА БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ?

В то же время, как писала «КП», дельфинарий возобновляет работу, несмотря на выявленные нарушения. Жители в ярости: пишут, чтобы сначала проследили за условиями содержания животных. В пресс-службе отвечают, что результаты предварительные, а за мормлеками, мол, следим.

Редакция решила спросить, как поживает морж Миша, который неволей стал «зачином» скандала. Чувствует он себя прекрасно, нам предоставили свежие видеокадры, где хищник резвится с тренером. Диарея действительно не может длиться вечно. И далеко не факт, что мормлеки больны сейчас.

– Передаем вам с нашим пламенным любимцем Мишей «Привет!», – сказали авторы видео.

А в кассах, как рассказывают «Комсомолке», все еще очереди из приезжих и местных желающих, готовых платить за выступления морских артистов. Команда бунтующих сотрудников негодует: утверждают, что приморцы и гости края оплачивают страдания тех, кто содержится в зоотюрьмах.

Иными словами, вопросов в истории еще много. Однако на главную загадку, что было раньше, служебная проверка в отношении Костычева или его же жалоба на дирекцию, в учреждении не ответили. К слову, в отдельном материале мы подробно рассказывали о связи океанариума с криминалом. Из-за того, что в учреждении погибли полтора десятка мормлеков, комплекс прозвали «Моргариумом» в социальных сетях.

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