Морж Миша, по версии океанариума, здоров; по мнению противников – несколько месяцев мучается диареей. Фото: Приморский океанариум

Жуткие кадры несчастных больных животных, якобы снятые в Приморском океанариуме и ставшие достоянием соцсетей, справедливо вызвали огромный резонанс. Белуху рвет, у других животных незалеченные травмы, в воде стафилококк, в здании антисанитария, одни только печальные глаза моржа Миши, который, как рассказывают в сетях причастные, измучен затяжной диареей. Все эти откровения, гуляющие по сети, заставили народ сопереживать. И возмущаться: как могло руководство океанариума и входящего в его комплекс дельфинария, довести животных до такого состояния.

В океанариуме частично признали вину. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала детали дела и ответ организации в отдельном репортаже. Правоохранительным органам это тоже стало интересно. И утром в среду, 27 июля, в комплекс пришли не посетители поглазеть на морских обитателей, а природоохранные прокуроры и специалисты Росприроднадзора. Стали проверять справедливость обвинений, которые, как оказалось, вылил на всеобщее обсуждение не кто-то там, а сам директор дельфинария Игорь Костычев (официально, к слову, он с 15 июля в отпуске). То есть вот такое неожиданное самобичевание.

Про это миру поведала известная на Дальнем Востоке экоактивистка Нина Зырянова. С ее легкой руки душераздирающие видео попали в сеть. «Комсомолка» решила выяснить, что о скандале думает та, кто его запустила.

НИНА, ПОМОГИТЕ СПАСТИ ЖИВОТНЫХ

– 24 июля. Мне позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником океанариума [им оказался Игорь Костычев - прим.]. Прямо сказал «Нина, помогите спасти животных». У меня достаточно предвзятое мнение ко всем сотрудникам любых зоотюрьм, в которых намеренно заточают животных. Но я сдержалась. Выслушала. Беседовали достаточно долго, около 2 часов. После он передал мне флешку, на которой были фото, видео, а также документ обращения в Генпрокуратуру РФ. Последний они подготовили вместе с сотрудниками, вложив пояснительные записки. В сумме листов 20. <...> Меня выбрали как зоозащитницу, чтобы как можно больше людей узнали о проблеме, – рассказала Нина Зырянова, которая, как она сама говорит, давно хочет избавиться от Приморского океанариума и сделать из него аквапарк. Еще в 2016 году она была в ряду первых, кто организовал митинги на эту тему во Владивостоке.

– Факты есть факты. Животные больны. Тренеры дельфинария говорят, что уже не обращают на это внимание. Но в этот раз не смогли молчать. И в то же время я смотрю на них... На красивую девушку-дрессировщицу. Спрашиваю: как вы работаете в такой жестокой сфере? Она опускает взгляд.

Собеседница подтвердила, что была инициатором публикации видео. Более того, на следующий день Зырянова провела беседу с журналистами – со всеми, кого знала. Детали дела опубликовали местные СМИ. В океанариуме пояснили, что активистка не в первый раз «вгрызается» в любую оплошность сотрудников.

Корреспондент попытался узнать, что зоозащитница думает об аргументах руководства в пользу того, что кадры могли скомпоновать из разных фрагментов (например, одно из видео датировано 2021 годом, что уж точно не относится к нынешней истории). Но голос на другом конце провода начал лекцию, что держать животных в клетке – бесчеловечно, и не важно, когда зверства запечатлели. Да и в деталях истории собеседница путалась, не знала должности Костычева.

Ранее в пресс-службе океанариума ответили, что знают о «неких материалах некой Зыряновой». Забавно, что руководство «не помнит» активистку, которая не единожды вела митинги, чтобы прервать само существование организации.

ВИНОВНЫЕ-НЕВИНОВНЫЕ

Между тем руководство океанариума уверено, что большая часть кадров скомпонована из разных источников. И вообще, большую часть мифов Приморский океанариум официально опровергает.

Но что-то же заставило сотрудников пойти против большого начальства? Как утверждает глава океанариума Александра Зайцева, мотивом могли стать результаты служебной проверки в отношении начальника дельфинария. Вскрылось хищение денег.

Но в этой версии все не так просто. Тренеры дельфинария Северин Леунов, Антон Орлов и Дарья Казак, которые «вскрыли язву», а также непосредственно Игорь Костычев – со своей стороны тоже обвинили руководство в «хищении» (точнее, нерациональной трате денег). И не просто, брякнув что-то в воздух, а обратившись, куда следует. В тексте обращения директора дельфинария к Генеральной прокуратуре (есть в распоряжении редакции) – жалоба не только на ужасные условия, в которых едва не погибают бедные животные, но и на нецелесообразное расходование денег. Основная нападка в том, что Центр коллективного пользования океанариума (ЦКП), который должен принимать заявки на проведение научных исследований, простаивает с 2019 года. И, судя по всему, все время на его работу выделяют деньги.

Приведем пример. С 2018-го по 2021-й в ЦКП закупили расходные материалы для исследований на сумму 6 миллионов 836 тысяч рублей. При этом Костычев заявляет, что до прошлого лета расходников потратили всего на 372 тысячи. Одновременно с этим, около 28 сотрудников Центра умудрились заработать за весь 2020 год 24 миллиона 762 тысячи рублей. Зарплату получала и Инесса Дюйзен – покровительница директора Александра Зайцева, экс-руководитель ЦКП (ныне И. о. директора Национального научного центра морской биологии). Так вот, по словам противников, на рабочем месте она почти не появлялась.

Следственные органы пока молчат. Идет служебная проверка. И пока неясно, в океанариуме действительно страдают животные или просто кто-то чего-то не поделил? Росприроднадзор взял в дельфинарии воду для анализа. Все ждут результатов. Не факт, что они будут хорошими. В это, кстати, стоило бы вмешаться активистке Зыряновой. Активистка точно права в том, что не всегда проверки проводят качественно и приводят к объективным результатам.

В этом океанариуме уже погибали животные. В октябре 2017 года официально подтвердились слухи и гибели там 19 животных. За это учреждение получило в соцсетях негласный статус «Моргариум». Основное беззаконие, которое приписывают океанариуму, в поврежденной гидроизоляции, случай стафилококка и несоответствие воды нормам СанПин. Нарушения противники организации считают систематическими: пострадали, по версии указанных сотрудников, как минимум 3 белухи и морж Миша.

СПРАВКА «КП»

Нина Зырянова – активистка из Владивостока, которая в 2016 организовывала митинги против содержания млекопитающих в дельфинарии. В ноябре более 30 неравнодушных вышли с плакатами, чтобы встать на защиту животных. По ее словам, обращение с моржом Мишей давно ужасное: хищнику удалили клыки, его кожа облысела и испортилась.

Зырянова участвовала в борьбе с «китовой тюрьмой», где содержали мормлеков.

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