За случайное убийство экс-депутату Камчатки дали небольшой срок

Редькин перепутал человека с медведем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усть-Большерецкий районный суд огласил приговор Игорю Редькину, бывшему депутату Заксобрания Камчатки, который прекратил полномочия после рокового дня. Редькин – один из богатейших людей региона: является совладельцем компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы, еще одна его компания, ООО «Новый дом», строит в центре Петропавловска пятизвездочный отель (в 2020 году Редькин занял 20-е место рейтинга дохода госслужащих Forbes с доходом 715,7 миллионов рублей, а в 2019 году – девятое с 1,44 млрд руб). Вина в суде оказалась полностью доказана – по статьям «смерть человека по неосторожности» и «незаконная охота», но срок дали небольшой – всего 9 месяцев лишения свободы.

Игорь Редькин был депутатом регионального парламента. Фото: Законодательное собрание Камчатского края.

Сначала предыстория. Все случилось 2 августа в поселке Озерновский (здесь находится его рыбный завод, и есть дом). Не имея разрешения на охоту, но имея ружье, Игорь Редькин в этот день застрелил медведя в лесу. Под вечер, уверяют местные, был сильно пьян, «рассекая» по поселку. А когда стемнело, раздались выстрелы в районе местной свалки. Одна из трех, как выяснится позже, выпущенных Редькиным пуль, попала в местного жителя, 30-летнего Андрея Толстопятого. Его привез в больницу товарищ, с которым те вместе собирали металлом. Но спасти тяжелораненого не удалось. Редькин во всем признался – и на следствии, и публично, опубликовав раскаяние в социальных сетях.

Судя по всему, Редькин большой любитель поохотиться. Фото: ИА «Кам24».

Уверял, что хотел «шугануть» медведя, который давно промышлял возле свалки, и когда услышал шум, возню, пальнул (в материале дела после допросов – «не исключив для себя возможность выстрела по человеку»). Выстрелив три раза, миллиардер услышал, что шум прекратился, а проверять что там, в темноте, не стал. А об убийстве якобы узнал, когда об этом заговорили в поселке, и сам пришел «сдаться». Первоначальный приговор – лишение свободы на год, однако суд учел, что он находился на домашнем аресте, поэтому время наказания составило 9 месяцев.

Погибший Андрей Толстопятов с супругой. Фото: Социальные сети.

– Экс-депутат активно помогал в расследовании преступления, признал свою вину, возместил ущерб за незаконную охоту (60 000 рублей), а также компенсировал моральный вред семье погибшего: матери он перевел 10 миллионов рублей, а супруге 20 миллионов, – объяснили решение в суде.

По словам адвоката Александра Мамышева, по обеим статьям экс-депутату грозило наказание до двух лет лишения свободы, а с учетом стать о назначении наказания по совокупности преступлений – максимальный срок мог достигнуть трех лет.

– Ему назначили один год ограничения свободы, что хоть и объективно, но достаточно либерально. Суд мог дать и больше. Так вышло, вероятно, из-за того, что подсудимый выплатил компенсацию родным и возместил ущерб. Это рассматривается как смягчающие обстоятельства. Само же преступление не могли рассматривать по более тяжкой статье – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, так как первоначального умысла навредить человеку не было.

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