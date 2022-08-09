Восточная мечта воплотилась в жизнь. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Паром «Восточная мечта» отправился в Корею с русскоязычными пассажирами. Впервые за два года жители Дальнего Востока пройдут путь из Владивостока в Донхэ и обратно. Для кого-то долгожданное путешествие станет поводом отведать настоящую азиатскую кухню, а для кого-то – возможностью решить рабочие вопросы и немного отдохнуть от городской суеты. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал у причала Морского вокзала, поговорил с пассажирами и представительством компании DuWon Shipping.

Спрос на вояж пока невысокий. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Обычный вторник стал для приморцев днем, когда открылась возможность отправиться в Южную Корею на пароме Eastern Dream. Цены здесь не кусаются, как, например, у отечественного бескомпромиссно авантюрного «пути на Сахалин», судно доступно почти всем. Стоимость билета за поездку туда-обратно начинается от 52 тысяч рублей. Это эконом-класс. Есть, конечно, и президентский люкс – плата за такой номер сопоставима с путешествием на ледоколе.

Всего 53 человека стали пассажирами судна. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Жарко, на небе единичные облака. Погода благоволит для вояжа в экзотичную азиатскую страну. Во вторник, в 13:00, открылась регистрация на рейс. Люди пребывают и сразу прячутся за рентгеном пассажирского терминала. Снимать нельзя, записывать – тоже. На пару слов и «пожалуйста, выходите».

– Я из «Комсомолки», – говорю. – Как решились на «поплавать»?

– Наконец-то выбрались в отпуск. Сняли там отель, в Корее, будем отдыхать, гулять. Мне очень нравится местная кухня и культура: азиатские домики, архитектура, – рассказывает приморчанка Мария Кузнецова. – Идея поехать возникла совершенно спонтанно. Буквально появились новости о том, что можно на пароме отправится в Донхэ, и мы тут же купили билеты.

На морвокзале собралось много зевак. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Скоро отчалят. На часах уже половина третьего, рейс отправляется в 15:00.

Некоторые едут в Корею сугубо по рабочим делам. Например, Алексей со всеми проходил регистрацию на паром, когда удалось поговорить с ним.

– Из Донхэ я поеду в Сеул. Такое небольшое путешествие себе устроил, чтобы немного отдохнуть от городской суеты и заняться бизнесом. Удобно, что не нужно продлевать визу, получил электронное разрешение и поехал. Этим и подкупило. Раньше пользовался самолетом.

Eastern Dream. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Без бара и дискотеки

Здесь же внутри разговаривали корейские граждане. Стало любопытно – тоже едут?

– Вы обратно, в Корею? – спрашиваю на ломаном английском.

Ответ убил.

– Я представляю компанию DuWon Shipping, – сказал на русском мужчина.

Он же рассказал, что корейские власти долго задерживали возобновление паромного сообщения с Россией. Виной тому, как мы уже писали, – коронавирус. Ограничения, кстати, длятся до сих. Так по крайней мере рассказал Ли Дон Мен. По его словам, их отменят только 10 августа, когда, собственно, «Восточная мечта» и прибудет в Донхэ – поездка продолжится сутки.

Ли Дон Мен. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Единое прямое сообщение касается не только жителей Дальнего Востока, но и Сибири и даже ЦФО. В первую очередь это важно для обеспечения гуманитарных нужд. У многих жителей Кореи в России проживают семьи и родные. Бывает и наоборот. Также граждане посещают страны из-за проблем со здоровьем, получают медицинские услуги.

Собеседник не уточнил, кто именно и в какую страну едет для получения медицинской помощи (возможно, это работает в обе стороны). Также в список Ли Дон Мена попала такая позиция как обмен культурным и спортивным опытом, кроме того, он подчеркнул, что россияне, прибывшие в Донхэ, могут путешествовать из местного аэропорта в другие точки мира.

Пассажиры парома. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Что касается наполненности «Мечты» – пока на борту далеко не аншлаг - всего 53 человека. Несмотря на большой спрос, число пассажиров не достигло максимума в сто человек. Еще те, кому посчастливилось стать туристами, не смогут посетить на судне бар и ночной клуб из-за карантинных ограничений. Представитель прогнозировал, что в ближайшие несколько месяцев ситуация не образуется. Если все «пройдет гладко», то через время число людей на «Мечте» увеличат до 150 человек.

Постскриптум

Предпоследние пассажиры. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Рейс задержался. На него чуть не опоздали несколько корейцев. В 15:20 трап подняли, отдали швартовы и отправились в вояж. Зеваки нежно махали платочком, пока на судне вальяжно прогуливались люди.

Подняли трап и вперед! Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Остается напомнить, что еще в конце июня текущего года Eastern Dream вернулся во Владивосток. Тогда 19 сотрудников корейских компаний стали первыми за два года пассажирами судна. Пилотый запуск прошел успешно, и уже во второй половине июля регулярные рейсы Владивосток – Донхэ возобновились. При этом российские граждане не могли воспользоваться транспортом из-за коронавирусных ограничений. Совсем недавно, 8 августа, появилась информация, что круиз стал доступен и для жителей РФ. Для регистрации и покупки билетов нужно сдать ПЦР-тест и сделать электронное разрешение.

Отсюда выходили пассажиры. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Багаж. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

ХРОНОЛОГИЯ:

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