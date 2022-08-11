Специалисты надеются, что животное сможет вернуться в дикую природу. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В начале августа сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли одинокого котенка леопарда за пределами нацпарка. Четырехмесячный малыш в истощенном состоянии попал в руки к специалистам, где его осмотрели и назначили лечение. Спустя несколько дней маленький хищник пришел в норму и теперь разгуливает по просторному вольеру под открытым небом.

Когда леопарда впервые осмотрели ветеринары, они обнаружили у него небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. После их обработки и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок.

Благодаря тщательному уходу специалистов Центра реабилитации тигров и других диких животных состояние леопарда – маленького самца – улучшилось, раны зажили. Он быстро набрал вес: сбалансированное питание с витаминами помогло поправиться, теперь пятнистый котенок весит девять килограмм. Эксперты решили, что подопечный готов отправиться в вольер. Но перед этим, леопарду сделали вакцину от вирусов.

Котенок во время вакцинации. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Котенок бегает там не один. Вместе с ним запустили несколько кроликов, так он научится охотиться. Все это время за юным подопечным будут наблюдать при помощи видеокамер и фотоловушек. Благодаря им специалисты заметили, что как только маленький хищник попал в вольер, тут же отправился исследовать территорию.

– Уже сейчас котенок показал себя очень смелым, настоящим диким хищником, который не привык послушно сидеть на месте. Мы уверены, что на открытом воздухе процесс выздоровления леопарда пойдет еще быстрее. Надеемся, что он сможет вернуться в дикую природу, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Напомним, у специалистов есть несколько версий того, как детеныш оказался один. Малыш мог отбиться от матери из-за природных явлений, таких как разлив реки во время летнего циклона, а также из-за схода селя – подобные инциденты с животными известны зоологам. Котенок также мог остаться без опеки по естественным причинам: чаще всего в выводках бывает по 1-2 леопарденка, но в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы.

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