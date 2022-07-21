Дикая природа прямо в центре города: приморцам напоминают о единстве и гармонии

Рисунок напоминает людям о единстве и гармонии с природой. Фото: Кристина ХОЛОША

Живописное граффити девушки с тигром появилось возле Всеволода Сибирцева, 9, приморской столицы. Рисунок напоминает людям о единстве и гармонии с природой. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СОЮЗ ЖЕНЩИНЫ И ТИГРА

Идея создания панно принадлежит Центру «Амурский тигр», главная задача которого – изучение, сохранение и увеличение популяций полосатого хищника.

– История Владивостока и его жителей неразрывно связана с амурским тигром. Это был длинный путь, который, как это часто бывает по отношению ко всему новому и неизученному, начался с враждебности и открытого противостояния: хищники и люди привыкали друг к другу и учились сосуществовать. С тех пор в сознании человечества многое поменялось и в последние годы популяция тигра растет, что в первую очередь является заслугой местных жителей, которые проявляют неравнодушие и заботу об окружающей среде. Перед художником стояла задача выразить этим людям благодарность, а также напомнить менее ответственным гражданам, что благополучие дикой природы зависит от нас, – отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Организация взяла на себя все затраты по воплощению проекта в жизнь. Инициативу поддержала городская администрация. Яркий рисунок, преимущественно выполненный в зеленых и оранжевых цветах, создали на подпорной стене. На нем девушка целует тигра в нос – в культуре это символ доверия.

Автором полотна стал Сергей Мотофанов, участник команды Effectgraff –объединения художников в стиле настенного граффити.

– Несмотря на то, что тигр – идеальный хищник, о силе которого рассказывают самые невообразимые истории, он остается беззащитен перед человеком. Именно от отношения людей зависит, быть тигру или нет. Если это отношение будет таким, как на рисунке (в метафорическом смысле, конечно), то о будущем хищника можно не беспокоиться. Усиливает этот эффект то, что на рисунке изображена девушка, потому что в русской культуре именно женщина символизирует собой заботу, бережное отношение. При этом стоит отметить, что охрана тигра – преимущественно дело мужчин, – рассказал о замысле Сергей.

Появление полотна именно в 2022 году не случайно. Изображение посвящено Году тигра и предстоящему Международному форуму по сохранению тигра, который состоится в столице Дальнего Востока 5 сентября. Форум объединит руководителей стран, представителей профильных министерств и ведомств, ученых, международных экспертов в области защиты исчезающих видов животных.

Автором полотна стал Сергей Мотофанов. Фото: Кристина ХОЛОША

МНОГО ТИГРОВ НЕ БЫВАЕТ

Рисунки тигров во Владивостоке можно увидеть не только на Всеволода Сибирцева. В предыдущие года при поддержке Центра «Амурский тигр» было создано два не менее масштабных мурала – по эскизу художника Виктора Гауса на торцовой стене многоэтажного дома по адресу Чапаева, 14, и на стене здания в Сквере городов-побратимов руками живописцев из Индии Винизотио Тасе и Кисавику Крис Сачес. Сбоку от театра имени Горького есть стрит-арт «Тигр и море». И это – далеко не все.

Да и в целом в приморском центре существует некий культ этого хищника. По городу можно встретить ряд скульптур, посвященных дикой кошке. Возле кинотеатра «Океан» с 1992 года стоит суровый тигр, который раскрыл пасть для рыка. Чуть менее впечатляющих, но зато цветных кошек можно встретить 1-й Морской, 8; Тигровой, 18а; Посьетской, 45. Сейчас нельзя увидеть только одну из кошачьих статуй – тигрят, что расположены на набережной Спортивной гавани, которую сейчас ремонтируют.

Кстати говоря, совсем скоро во Владивостоке должен появиться еще один хозяин тайги – его создает Дирекция общественных пространств из металла, который собирают во время экологических акций.

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