Где во Владивостоке следует разместить нового «тигра»?

Референс скульптуры. Фото: пресс-служба FESCO

Администрация города и Владивостокский морской торговый порт запустили голосование в аккаунте ВМТП в Telegram, которое определит место для новой скульптуры.

Во Всемирный день океанов при поддержке ВМТП (входит в Транспортную группу FESCO) во Владивостоке стартовала экологическая акция «Человек. Море. Тигр. Искусство». Несколько недель водолазы доставали со дна Амурского залива затонувшие автомобили и суда. Из моря подняли 5 тонн металлолома, очистив три городские акватории: набережные Спортивной гавани, имени В. К. Арсеньева и на улице Татарской.

Следующим этапом станет создание скульптуры уссурийского тигра из собранного материала. Арт-объект представят уже в сентябре. Металлического тигра решено установить на одной из набережных города – но место еще не определено.

– Владивостокский морской торговый порт и администрация города запустили голосование, чтобы выбрать место для новой достопримечательности. У нас четыре варианта, где можно «поселить» металлического уссурийского тигра: набережная Спортивной гавани, ДВФУ, «Татарка» и набережная Арсеньева (на Второй Речке), – рассказал директор по коммуникациям ВМТП Никита Томилин.

Никита Томилин. Фото: пресс-служба FESCO

Проголосовать можно в аккаунте @vmtp1897 в Telegram до 10 августа.

Владивостокский морской торговый порт выступает официальным партнером акции. Проект реализуется при поддержке правительства Приморского края, администрации города Владивостока, Дирекции общественных пространств Владивостока, фонда «Росконгресс» и Центра «Амурский тигр».

Забота о жителях Владивостока давно стала визитной карточкой ВМТП. Только за последние два года Владивостокский морской торговый порт построил и передал жителям две детские площадки на улицах Саратовская и Морозова, высадил деревья в сквере Героев-Даманцев, а на Новый год организовал для жителей каток и рождественскую ярмарку на центральной площади города.

Особое внимание ВМТП уделяет экологическим проектам и внимательно следит за соблюдением всех требований по защите окружающей среды. Любой желающий может ознакомиться с результатами этой работы – на вкладке «Экологическая политика» на сайте: vmtp.ru. Здесь можно найти результаты замеров воздуха и шума, проб воды и убедиться, что все они соответствуют нормам.

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