В океанариуме подозревают, что документы могут быть сфальсифицированы. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский океанариум остается эпицентром зооскандала и объектом пристального внимания органов. После публикации шокирующих кадров, где белуху рвет, а у моржа – якобы диарея, скелет истории приобрел очертания. Специалисты нашли ряд подтверждений кошмарным фактам – уже официально. Масла в огонь подливают и новые сведения: якобы у семи сотрудников Приморского океанариума нашли возбудители условно-патогенных инфекций, как сообщил источник «Комсомольской правды – Владивосток» в учреждении.

По данным анализов из владивостокских клиник (документы в распоряжении редакции), один из штаммов стафилококка – MRSA, вызывающий у людей пневмонию и сепсис, обнаружен у двух человек. Один из зараженных страдает тяжелой формой заболевания, согласно данным источника и предоставленным справкам.

У еще одного мужчины лабораторные пробы показали опасную синегнойную палочку. Условная патогенность означает, что у «счастливчиков» с таким возбудителем примерно одинаковые шансы, чтобы заболеть или остаться носителем. Еще у четырех сотрудников нашли золотистый стафилококк – не такой пугающий штамм, как MRSA. То, что анализы сделаны не специалистами океанариума, а в местных платных клиниках, легко объясняется желанием получить более доскональный результат.

Отметим, что, с другой стороны, у редакции нет подтверждений, что документы не сфальсифицированы. Ведь не мудрено, что стафилококк можно подцепить везде: вдруг океанариум или работа в нем с этим не связаны. В то же время официальная позиция учреждения остается прежней: среди сотрудников не выявлены те, у кого нашли бы патоген. По крайней мере, среди действующих тренеров и другого персонала. Стоит подчеркнуть, что многие из тех, кто «заварил» кашу и опубликовал скандальные видео – сейчас как раз таки на официальном больничном.

Дельфинарий продолжает работу: в пресс-службе дирекции подтвердили, что весь персонал, кроме отсутствующих по врачебным выпискам, на месте. Ранее, как писала «Комсомольская правда – Владивосток», в океанариуме напомнили: золотистый стафилококк (найденный на тот момент только у дельфина Васи) не так страшен. Это правда, но согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора при малейшем риске массовых заражений нужно провести все профилактические мероприятия. Источники «КП» сообщают, что это сделали с нарушениями. Например, взяли мазки только с гортани – а врачи клиник нашли «золотистую пыль» стафилококка в ушах.

Подробности того, какие конкретно нарушения нашли в учреждении – отдельном материале «Комсомолки». Все о том, сколько денег из-за возможной халатности потеряло учреждение и сколько гидробионтов погибли, «КП» узнала из предписания Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора. Чуть позже выяснилось, что ведомство подписало постановление, чтобы завести уголовное дело. Но в приморском Следкоме тему не комментируют.

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