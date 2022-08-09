В резервуарах нашли десятки нарушений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти месяц не стихает скандал вокруг Приморского океанариума, начатого его же сотрудниками и зоозащитниками. Появляются новые подтверждения антисанитарии в резервуарах дельфинария, ржавчины в воде, проблемах с гидроизоляцией и косвенные доказательства, что млекопитающие болели. Как оказалось, в конце июня директор учреждения получил предписания, в котором природоохранные прокуроры указали на многочисленные нарушения в содержании животных. Вместо устранения проблем дельфинарий продолжил работу. Накануне, 8 августа, в отношении организации завели два административных дела. «Комсомольская правда – Владивосток» уточнила детали.

СКЛАДИРУЮТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ

Предписание владивостокского межрайонного природоохранного прокурора получил директор океанариума Александр Зайцев (документ в распоряжении редакции). Некоторые данные подтверждают недавно опубликованные результаты проверки Россельхознадзора. По порядку о новых шокирующих деталях – в рассказе «КП».

Ветеринары учреждения, следует из документа, не менее одного раза в три недели находили следы рвоты у белухи Лер – напомним, в океанариуме назвали случай проблемой с пищеварением. Допускалось причинение физического вреда дельфину Васе, у которого и так ранее обнаружили золотистый стафилококк (океанариум утверждает, что мормлек – всего лишь носитель патогена). Вот что редакции рассказал Игорь Костычев, глава дельфинария, который, как писала «КП», стал опальным сотрудником после публикации скандальных видео:

– До сих пор морж Миша страдает от диареи. Белуха Лер рыгает. Они хотели сделать эндоскопию, в срочном порядке показать общественности. У эндоскопа при этом нет отсоса желудочного сока, тенсер электрический [электроизмерительный прибор] не работает, я лично покупал грушу. Аппарат в ужасном состоянии. <...> Они показывают, какие у нас животные хорошие. Конечно! Мы же за ними следили шесть лет, ухаживали. Пытались убрать все опасности. Но потом терпение лопнуло. И вот, для прессы снимают здоровых мормлеков – так за месяц раны и затянулись ведь [фото травмированной белухи тренер ранее прилагал к большому обращению в генеральную прокуратуру - прим.ред].

Установлено, что детеныши белухи получали травмы о заржавевшую штангу датчика воды. Об эту же штангу ударился другой мормлек. Напомним, белухам угрожала и гидроизоляция. Отслаивающийся материал животные тащили в пасть, а также царапались об него. Морж Миша повредил из-за той же непутевой гидроизоляции губу! А возле танков, где содержат белух и моржей, в 1-2 метрах хранят стройматериалы, отходы.

МИЛЛИОНЫ НА ВОЗДУХ

Хотя большая часть претензий касалась дельфинария, океанариуму и его экспозициям, регулярно удивляющим гостей, тоже досталось. Вода в резервуарах попросту грязная. На стенках и дне бассейнов, аквариумов – ржавчина, острые края, следы от укусов животных. Если подопечный заболевает, его не изолирует. Переносчики продолжают сидеть в одной клетке со здоровыми животными.

Обеззараживание воды в бассейнах практически на издыхании. Во-первых, отведения в канализацию жидкости попросту нет. Во-вторых, в резервуарах нет ультрафиолетового облучения воды, да и через биологические фильтры и озонаторы вода циркулирует параллельно, хотя нужна двухэтапная очистка. Эффективность обеззараживания минимальная.

Только в 2018 году погибли 217 рыб из-за вспышки криптокариоза, а в 2021 году небезопасная вода лишила океанариум 76 гидробионтом. В нынешнем году – погибли еще 36. Это немыслимые деньги – сумма более 3 миллионов рублей.

– Возбуждено два дела об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований и несоблюдение технических регламентов, – сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

А ЧТО СО СТАФИЛОКОККОМ?

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что серьезным патогеном заразился сотрудник океанариума – видимо, от больных животных. В пресс-службе учреждения инцидент прокомментировали, пояснив, что, по их данным, инфекцией золотистого стафилококка никто не болен.

У Игоря Костычева, директора дельфинария, другая версия. Тренеры якобы сдавали мазки изо рта для выявления стафилококка, но ведь зараза может быть на всех других слизистых. Одна из сотрудниц сдала другие мазки самостоятельно, и патоген оказался выявлен.

– Сегодня я получил анализ второго сотрудника. В каждом ухе стафилокок. MRSA [штамм инфекции золотистого стафилококка - прим.ред] нет, слава Богу. Комиссию делали только с глотки, но забыли нос, уши, другие слизистые. И то это сделали спустя месяц.

Сотрудники, которые открыто рассказали об адских условиях в «Моргариуме» (так океанариум называют в сети) сейчас официально на больничном. А Игорь Костычев и вовсе рассказал «КП», что стресс вызвал у него гипертонический криз. Он подчеркнул, что к деньгам не имеет отношения и получает лишь зарплату.

– Мы все чокнутые. Для нас это идеология. Это история не про деньги.

Напомним, в пресс-службе океанариума не раз заявляли, что весь скандал – часть отвлечения внимания после вскрытого хищения денег. Якобы организация провела служебную проверку в отношении нескольких сотрудников. Инесса Дюйзен, исполняющая обязанности главы Национального научного центра морской биологии, назвала сообщения в соцсетях провокацией. Подробнее об этом, а также о том, почему океанариум не в первый раз попадает в криминальные сводки, в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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