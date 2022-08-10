Несколько белух поранились из-за плохой гидроизоляции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский океанариум стал объектом федерального внимания. Зрелищный комплекс, построенный по «заказу» президента РФ, вновь может стать эпицентром нового уголовного дела. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о претензиях к директору учреждения Александру Зайцеву: специалисты краевого Россельхознадзора и Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили множество нарушений в содержании животных. Стало известно, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока неясно, кто именно станет фигурантом.

В пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры на запрос «Комсомолки» пояснили, что в отношении юрлица заведены материалы об административных правонарушениях по части 4 статьи 14.1, части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (за предпринимательство с грубыми нарушениями и нарушение ветеринарных правил). Как уже писала редакция, после опубликованных скандальных видео специалисты подтвердили отравление у белухи Лер, нашли косвенные доказательства травм у мормлеков, установили, что в метре от моржей хранят отходы и стройматериалы. Более того, учреждение допустило гибель весьма дорогостоящих морских существ.

– Не обеспечена надлежащая работа системы жизнеобеспечения в аквариумах для содержания гидробионтов (акулы, скаты, рыбы и др.). Владивостокским межрайонным природоохранным прокурором подготовлено постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ по факту халатного отношения к исполнению должностных обязанностей сотрудниками океанариума, – рассказал заместитель придоохранного прокурора Андрей Шорохов.

Ранее Игорь Костычев, глава дельфинария, который и обвинил руководство в бездействии, рассказал «КП», что следователи опрашивают сотрудников океанариума. При этом в пресс-службе Следственного комитета Приморья это официально не комментируют. Напомним, это далеко не первая «уголовка» для комплекса. Подробнее о волне криминала в Приморском океанариуме – в репортаже КП.

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