Даже станция перестала работать: камчатский исполин вновь напугал местных извержением

Иллюстрация из архивов ГУ МЧС по Камчатскому краю. Других кадров пока получить нельзя.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, регулярно наблюдающий за активностью вулканов, которыми богат регион, сообщил тревожные вести. Вулкан Карымский выбросил пепел на высоту около 11 километров, шлейф ушел в направлении северо-востока. Внутри кратера – эксплозивные взрывы и лава.

Комплексного пункта для наблюдения возле вулкана нет: учены наблюдают за исполином помощью спутника и сейсмических данных. Более того, после очередного извержения единственная радиотелеметрическая станция у склона Карымского перестала работать. Это произошло накануне, 13 июля. Ремонт аппаратуры потребует не менее 500 тысяч рублей и большого труда ученых. Да и подходить близко сейчас – рискованно.

Карта сейсмической активности Карымского. Фото: Telegram-канал @kbgsras

Как уже рассказывала «КП», активность Карымского прежде всего опасна для местных авиалиний. Хоть прямых воздушных путей над ним, конечно, не проходит, возможны пеплопады в Мильково (в 90 километров к северо-западу от вулкана) и в столице – Петропавловске-Камчатском (115 километров к юго-востоку). Туристических маршрутов там нет.

– Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям. <...> Авиационный цветовой код: оранжевый, – уточнили в краевом МЧС.

Этим летом Карымский особенно активен и производит до трех выбросов в день. Так, например, было 8 августа. А 14 июля вулкан выбросил пепел в высоту в 12 километров и вызвал пеплопад в столице Камчатки. МЧС напоминает – лучше запастись респираторами.

Сам исполин достигает 1,5 километра в высоту и является сопкой. Вулкану более чем 6100 лет, и извергается он практически регулярно. За последний век зафиксировали более 20 извержений, некоторые из них длились годами. Выброс мог следовать один за другим. При этом столбы пепла ранее не достигали более чем пяти километров вы высоту.

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