Иллюстрация из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский край среди регионов в авангарде заболеваемости COVID-19. Несмотря на то, что ежедневно заражаются не так много людей, вирус набирает обороты также, как в пик эпидемии. Постепенно вводятся новые ограничения: в подразделениях РЖД на дальневосточной железной дороге вернут масочный режим и термометрию для сотрудников. Это подтвердили в пресс-службе ДВЖД.

Пока что антиковидные меры не затронут пассажиров. Не идет речи о том, чтобы заставлять жителей надеть маски или измерять температуру. Соблюдать дистанцию тоже пока не просят, да и без прививки в вагоны пустят. Сотрудников планово ревакцинируют, а рабочие помещении начнут регулярно дезинфицировать с 17 августа 2022 года. Уведомления об этом также получили ДЖДП (Хабаровский филиал АО «Росжелдорпроект»), Строительно-монтажный трест №16 (обеспечение ДВЖД), ДВМ, НОФО, НПФ «Благосостояние» и АО «Дальгипротранс».

Ранее масочный режим ввел Дальневосточный федеральный университет – правда, только для сотрудников и в рамках обеспечения безопасности ВЭФ. Более того, приморский оперштаб уже разослал письма предприятиям с требованием обязать сотрудников носить маски. Амбулаторные и инфекционные центры во всеоружии и перешли на семидневный режим работы. Приморцев власти просят вакцинироваться.

За минувшие сутки в Приморье заразились еще 424 жителя, 3318 человек лечатся амбулаторно. В Хабаровском крае заболели еще 132 человека. В Амурской области за сутки ковид обнаружили у 63 человек.

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