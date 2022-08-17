Вышел в крови: что на самом деле произошло в парке Минного городка 11 августа

Ребенок гулял в парке с мамой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резонансная история с надругательством над мальчиком в Минном городке получила продолжение. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника, гулял школьник не один, а с мамой. Подробности – в нашем материале.

Солнечный и теплый день субботы – самое лучшее время, чтобы выйти на улицу и подышать воздухом, а не сидеть дома. Возможно, так же подумала и мама мальчика. Как рассказал редакции источник, женщина с ребенком гуляла в парке Минного городка. Ноги привели их к конюшне, и именно здесь началась страшная история.

Возле конюшни двое мужчин восточной внешности решили отдохнуть по-своему, то есть выпить. Один из них увидел женщину и, по словам источника, начал к ней приставать, хотя она его никак не провоцировала. Испугавшись, мама убежала, но вот незадача – она не взяла с собой ребенка. Возникает вполне логичный вопрос: почему она оставила мальчика, а не схватила за руку и не повела за собой? Нам остается только гадать, но можно предположить, что она сильно запаниковала и пошла искать помощь.

После побега женщины мужчина переключился на ее сына, грубо схватил его и заволок за деревья. Школьник пытался вырваться, но тщетно, нападавший удерживал его. А о том, что произошло дальше, даже подумать страшно. После того, как незнакомец надругался над мальчиком, тот вышел в шоковом состоянии и в крови. Источник отметил, что не исключен разрыв внутренних органов. Беднягу увидели другие взрослые и вызвали полицию.

Как рассказывала «Комсомолка» ранее, на мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ему грозит до 20 лет лишения свободы. По словам нашего источника, на него могут повесить и другие дела: сейчас его проверяют на причастность к другим нападениям.

После пережитого мальчику оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Напомним, что не первый раз в парке Минного городка происходят жуткие и криминальные истории. В июне мужчина хлыстал девочек, а после напал на одну из них и начал душить.

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