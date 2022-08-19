В Приморье дайвера окружила стая колючих акул

Акулы плавали рядом с дайвером. Фото: принтскрин видео.

Известный в Приморье дайвер Дмитрий Рудась во время очередного погружения в морские просторы столкнулся со стаей колючих акул. Завораживающие кадры этой встречи в окрестностях Владивостока приморец разместил в социальных сетях (Youtube, Telegram). По словам подводного оператора, вокруг него крутилось около 15 морских хищниц.

А что это за колючие акулы такие? Речь идет о катранах, опасности для человека они не представляют, но могут нанести вред своими шипами, которые находятся у оснований их плавников. «Колючки» ядовитые, если, к примеру, рыбак о них поранится, то может получить воспаление.

К счастью, Дмитрию это нисколько не грозило, так как он мастер своего дела и снимает подводную фауну далеко не в первый раз. Стоит отметить, что совсем недавно приморские моряки голыми руками схватили катрана, но затем выпустили в воду. Уловом порадовались, можно и на волю отправить, так сказать.

Отметим, что последней героиней видео Дмитрия, которое вызвало всеобщий восторг, стала огромная медуза Цианея волосистая. На данный ролик, как и на все другие работы дайвера требуется письменное согласие автора, без нее использовать видеоролик для личных целей запрещено.

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