Грациозная косатка попала в объектив камеры жителя Камчатки

По словам автора ролика, снять видео было нелегко. Фото: telegram.com//kamchatka01.

Удивительное млекопитающее в море в районе Камчатки снял житель полуострова. Черно-белый кит грациозно плавает в воде, создавая волны.

Невероятными кадрами автор ролика поделился в социальных сетях. По его словам, снять подобное видео – дело непростое. Во-первых, надо оказаться в нужное время и в нужном месте, во-вторых, необходимо справиться с морской качкой, а в-третьих, очень сложно сдержать бурю эмоций, чтобы не испортить съемку. Но оператор отлично справился, и теперь все могут полюбоваться красивой косаткой.

Животное несколько раз переворачивается в море, рассекая воду и создавая огромное количество брызг и волн. После своеобразного танца оно взмахивает хвостом, словно прощается с оператором, и уплывает.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что известный приморский дайвер Дмитрий Рудась оказался в ловушке колючих акул. По его словам, его окружили 15 морских хищниц.

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