Ой красавцы! Жители Приморья делятся кадрами после встреч с морскими обитателями

приморцы поделились своими впечатлениями в социальных сетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солнечная погода благоволит поездкам на море, сразу нескольким жителям Приморья повезло не только отдохнуть, но и повстречать чудесных морских существ. Так в бухте Новик женщина увидела большую медузу с переливающимся на солнце куполом. Другая компания отдыхающих наткнулась в водах у острова Елена на двух белух.

Самое приятное во всех этих встречах, что люди с уважением отнеслись к подводным обитателям и не стали трогать их, а только сделали кадры на память и полюбовались издалека. Две игривые белухи проплыли мимо людей, которые, судя по видео плыли на лодке. Белые киты вальяжно проследовали рядом со зрителями и отправились дальше. Медуза вызвала не меньший восторг, ведь не каждый день встретишь ее так близко к берегу. Обычно в прибрежные воды эти существа заплывают в поисках пищи либо их выносит сильным течением.

Также автор видео с медузой задалась вопросом, что же это за вид. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился к ученым, чтобы удовлетворить любопытство оператора.

– Это ропилема съедобная. Rhopilema esculentum (esculentum с латинского переводится как «съедобный»). Она не представляет опасности, но после контакта с ней кожа может еще какое-то время чесаться. Ее можно приготовить, но это длительный процесс. Ферментация занимает не один день. А так близко к берегу она оказалась скорее всего, потому что медузы не способны активно противостоять току воды в отличие от рыб, поэтому при хорошем ветре их выбрасывает к берегу, – рассказал начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Марат Хайдаров.

Напомним, совсем недавно в бухте Новик еще две любопытные белухи присоединились к отдыхающим саперам. Приморцы поделились видеороликом этой неожиданной встречи.

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