Дом вместо холста: российские художники поделились, как они хотят украсить столицу Приморья

Из разных уголков России во Владивосток прилетели пять художников. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

С каждым днем приморская столица становится все краше, и не только благодаря новым скверам общественным пространствам. Художники из разных уголков России в рамках проекта «Метацентры» преображают дома и достопримечательности Владивостока, использую здания в качестве своих холстов. Во вторник, 23 августа, в библиотеке «БУК» на Светланской, 131, прошла встреча с творцами, которые рассказали о своих прошлых картинах и тех, которые они реализуют в городе.

Как рассказал начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды мэрии Павел Шугуров, во Владивосток приехали пять художников, у каждого из которых свой стиль, но перед ними стоит одна задача – украсить своими произведениями пять районов города: Ленинский, Первомайский, Первореченский, Советский и Фрунзенский.

Первым о своем проекте рассказал Арт Абстрактов, который приехал из Самары и займется благоустройством Ленинского района. Антон (именно так зовут художника) рисует около 16 лет. В Тюмени в районе моста влюбленных он сделал одну из масштабных работ, которой могут любоваться все гуляющие по набережной.

Арт Абстрактов из Самары. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Некоторые видят в ней растения, животных, рыб, но вы можете увидеть в ней что-то другое, здесь нет конкретики. В абстракции сколько людей, столько и мнений.

Творит художник не только в городах России, но и в других странах. Например, в Майами на стену одной из галерей он нанес надпись, посвященную кинематографу. Антон использовал цитату «Люблю. Сегодня сильнее, чем вчера, не так сильно, как завтра» из фильма с Клинтом Иствудом.

– Было сложно объяснить хозяйке, что я хочу, потому что русской речи здесь нет, а на английском мало кто говорит, в основном на испанском.

Во Владивостоке Арт Абстрактов украсит подпорную стену на территории Нагорного парка. На встрече художник показал макет будущего проекта, и пока он работает над цветовой гаммой произведения. В своей работе Антон хочет показать уникальный ландшафт приморской столицы: спуски и подъемы, синее море, зеленые растения и оранжевое солнце.

Будущий проект Антона для Нагорного парка. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Наталья Денисова – художница из Москвы, во Владивостоке она займется украшением Фрунзенского района. Девушка также показала примеры своих прошлых работ. В одном из своих крупных муралов она изобразила беременную знакомую в окружении цветов.

Наталья Денисова прилетела во Владивосток из Москвы. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Наталья часто рисует своих друзей. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Для меня это некий подарок за дружбу. Иногда я и себя рисую, вкладывая в картины эмоциональный смысл. При изображении портретов я не боюсь, что получится непохоже на саму себя.

Другая картина Натальи создана по проекту Алексея Приходько. У мужчины нет слуха, но будучи программистом он создал программу, которая переводит русский жестовый язык в текст. Художница с помощью рук изобразила на стене слово «взаимопонимание».

Рисунок, вдохновленный проектом программиста Алексея Приходько. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Во Владивостоке девушка работает над двумя проектами. Один из них уже появился в центре города на Семеновской. На этой улице в одном из домов, по легенде, жила Маргарита Арсеньева, и художница изобразила на стене читаемый образ женщины. Днем не видно, но вот ночью на рисунке благодаря флуоресцентной краске появляются метеориты.

Второй проект основан на тексте библии «Всему свое время».

– Я предлагаю людям выбрать пары понятий, которые им близки, например, время сберегать и время бросать. Затем участники проекта сами выбирают локацию и придумывают историю, я их фотографию, а затем рисую со снимка. Я хочу визуализировать восемь фраз, и из них пока готова только одна.

Следующим выступил художник Данила Пилит из Северодвинска в Архангельской области, во Владивостоке он известен благодаря скульптуре тигра из металлолома, которую он планирует завершить в сентябре. Ознакомиться с процессом работы вы можете в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Данила Пилит возьмется за проект в Первореченском районе. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В приморской столице творец займется благоустройством Первореченского района, а именно Снеговой Пади.

– В администрации рассказали о проблеме микрорайона, он достаточно брутальный, там живут военные и моряки. Глядя на то, что ребята все в черном, я решил сделать черную снежинку, но не простую, а с семафорной азбукой. Каждый человек на картинке означает определенную букву, а все они складываются в слово «снегопад».

Будущий проект Данила в Снеговой Пади. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Янина Болдырева прилетела во Владивосток из Новосибирска и здесь она возьмется за Советский район. Один из своих проектов художница посвятила достижениям Новосибирского государственного технического университета. В стенах учебного учреждения создали технологию, которая помогает восстановить поврежденный череп. Другую работу она сделала для жителей района Новосибирска, которые оказались отрезаны от набережной из-за речного порта.

Янина Болдырева нарисует картину для жителей Советского района. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Я нарисовала то, что у многих ассоциируется с морем и отдыхом на воде, с помощью двух КамАЗов мы подвезли песок и посадили здесь растения. Также я включила шум порта, который записала во время прогулки.

В Советском районе девушка разрисует дом связистов. В своей картине она хочет изобразить лотосы, так как ее поразило наличие в приморской столице озер с этими цветами. А с сотрудниками здания она договорилась о том, что сделает на крыше спутниковые тарелки.

Один из вариантов рисунка на стене дома связистов. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Последним выступил московский художник Александр Пономарев. Он занимается живописью и создает различные инсталляции. Одно из своих произведений под названием «Уроборос» Александр установил рядом с египетскими пирамидами в городе Гиза.

Московский художник Александр Пономарев. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Эта инсталляция представляет собой две солнечные лодки бога Ра, а в центре находятся песочные часы. Создавали это произведение по текстам археологов.

Инсталляция Александра «Уроборос» находится в Египте. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Во Владивостоке Александр планирует реализовать свой проект в популярной бухте Патрокл. По словам художника, здесь он хочет изобразить корабли, чтобы у людей была возможность прийти и помечтать о чем-нибудь своем.

Во Владивостоке художник украсит бухту Патрокл. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Эскиз будущей картины. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Сейчас пришло время, чтобы мы осознано подошли к развитию общественных пространств в отдалённых районах города, где жители проводят большую часть своего времени. И если будущие арт-объекты будут способствовать дальнейшему развитию этих территорий, а местные жители еще больше полюбят то место, где они живут, то цель проекта будет достигнута на все сто процентов, – рассказала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами проекта выступают администрация Владивостока, Корпорация развития Дальнего Востока, Художественный музей УНМ ДВФУ и творческое объединение 33+1.

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