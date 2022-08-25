Дом вместо холста: российские художники поделились, как они хотят украсить столицу Приморья

Из разных уголков России во Владивосток прилетели пять художников.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
С каждым днем приморская столица становится все краше, и не только благодаря новым скверам общественным пространствам. Художники из разных уголков России в рамках проекта «Метацентры» преображают дома и достопримечательности Владивостока, использую здания в качестве своих холстов. Во вторник, 23 августа, в библиотеке «БУК» на Светланской, 131, прошла встреча с творцами, которые рассказали о своих прошлых картинах и тех, которые они реализуют в городе.
Как рассказал начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды мэрии Павел Шугуров, во Владивосток приехали пять художников, у каждого из которых свой стиль, но перед ними стоит одна задача – украсить своими произведениями пять районов города: Ленинский, Первомайский, Первореченский, Советский и Фрунзенский.
Первым о своем проекте рассказал Арт Абстрактов, который приехал из Самары и займется благоустройством Ленинского района. Антон (именно так зовут художника) рисует около 16 лет. В Тюмени в районе моста влюбленных он сделал одну из масштабных работ, которой могут любоваться все гуляющие по набережной.
Арт Абстрактов из Самары.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
– Некоторые видят в ней растения, животных, рыб, но вы можете увидеть в ней что-то другое, здесь нет конкретики. В абстракции сколько людей, столько и мнений.
Творит художник не только в городах России, но и в других странах. Например, в Майами на стену одной из галерей он нанес надпись, посвященную кинематографу. Антон использовал цитату «Люблю. Сегодня сильнее, чем вчера, не так сильно, как завтра» из фильма с Клинтом Иствудом.
– Было сложно объяснить хозяйке, что я хочу, потому что русской речи здесь нет, а на английском мало кто говорит, в основном на испанском.
Во Владивостоке Арт Абстрактов украсит подпорную стену на территории Нагорного парка. На встрече художник показал макет будущего проекта, и пока он работает над цветовой гаммой произведения. В своей работе Антон хочет показать уникальный ландшафт приморской столицы: спуски и подъемы, синее море, зеленые растения и оранжевое солнце.
Будущий проект Антона для Нагорного парка.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Наталья Денисова – художница из Москвы, во Владивостоке она займется украшением Фрунзенского района. Девушка также показала примеры своих прошлых работ. В одном из своих крупных муралов она изобразила беременную знакомую в окружении цветов.
Наталья Денисова прилетела во Владивосток из Москвы.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Наталья часто рисует своих друзей.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
– Для меня это некий подарок за дружбу. Иногда я и себя рисую, вкладывая в картины эмоциональный смысл. При изображении портретов я не боюсь, что получится непохоже на саму себя.
Другая картина Натальи создана по проекту Алексея Приходько. У мужчины нет слуха, но будучи программистом он создал программу, которая переводит русский жестовый язык в текст. Художница с помощью рук изобразила на стене слово «взаимопонимание».
Рисунок, вдохновленный проектом программиста Алексея Приходько.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Во Владивостоке девушка работает над двумя проектами. Один из них уже появился в центре города на Семеновской. На этой улице в одном из домов, по легенде, жила Маргарита Арсеньева, и художница изобразила на стене читаемый образ женщины. Днем не видно, но вот ночью на рисунке благодаря флуоресцентной краске появляются метеориты.
Второй проект основан на тексте библии «Всему свое время».
– Я предлагаю людям выбрать пары понятий, которые им близки, например, время сберегать и время бросать. Затем участники проекта сами выбирают локацию и придумывают историю, я их фотографию, а затем рисую со снимка. Я хочу визуализировать восемь фраз, и из них пока готова только одна.
Следующим выступил художник Данила Пилит из Северодвинска в Архангельской области, во Владивостоке он известен благодаря скульптуре тигра из металлолома, которую он планирует завершить в сентябре. Ознакомиться с процессом работы вы можете в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Данила Пилит возьмется за проект в Первореченском районе.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
В приморской столице творец займется благоустройством Первореченского района, а именно Снеговой Пади.
– В администрации рассказали о проблеме микрорайона, он достаточно брутальный, там живут военные и моряки. Глядя на то, что ребята все в черном, я решил сделать черную снежинку, но не простую, а с семафорной азбукой. Каждый человек на картинке означает определенную букву, а все они складываются в слово «снегопад».
Будущий проект Данила в Снеговой Пади.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Янина Болдырева прилетела во Владивосток из Новосибирска и здесь она возьмется за Советский район. Один из своих проектов художница посвятила достижениям Новосибирского государственного технического университета. В стенах учебного учреждения создали технологию, которая помогает восстановить поврежденный череп. Другую работу она сделала для жителей района Новосибирска, которые оказались отрезаны от набережной из-за речного порта.
Янина Болдырева нарисует картину для жителей Советского района.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
– Я нарисовала то, что у многих ассоциируется с морем и отдыхом на воде, с помощью двух КамАЗов мы подвезли песок и посадили здесь растения. Также я включила шум порта, который записала во время прогулки.
В Советском районе девушка разрисует дом связистов. В своей картине она хочет изобразить лотосы, так как ее поразило наличие в приморской столице озер с этими цветами. А с сотрудниками здания она договорилась о том, что сделает на крыше спутниковые тарелки.
Один из вариантов рисунка на стене дома связистов.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Последним выступил московский художник Александр Пономарев. Он занимается живописью и создает различные инсталляции. Одно из своих произведений под названием «Уроборос» Александр установил рядом с египетскими пирамидами в городе Гиза.
Московский художник Александр Пономарев.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
– Эта инсталляция представляет собой две солнечные лодки бога Ра, а в центре находятся песочные часы. Создавали это произведение по текстам археологов.
Инсталляция Александра «Уроборос» находится в Египте.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Во Владивостоке Александр планирует реализовать свой проект в популярной бухте Патрокл. По словам художника, здесь он хочет изобразить корабли, чтобы у людей была возможность прийти и помечтать о чем-нибудь своем.
Во Владивостоке художник украсит бухту Патрокл.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Эскиз будущей картины.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
– Сейчас пришло время, чтобы мы осознано подошли к развитию общественных пространств в отдалённых районах города, где жители проводят большую часть своего времени. И если будущие арт-объекты будут способствовать дальнейшему развитию этих территорий, а местные жители еще больше полюбят то место, где они живут, то цель проекта будет достигнута на все сто процентов, – рассказала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами проекта выступают администрация Владивостока, Корпорация развития Дальнего Востока, Художественный музей УНМ ДВФУ и творческое объединение 33+1.
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