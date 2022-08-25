Строительство обоих отелей началось к саммиту АТЭС в 2012 году. Фото: Руслан НОВИКОВ

Вторая многострадальная стройка во Владивостоке может подойти к логичному завершению. Экс-отель Hyatt на мысе Бурном, который планировала возвести американская корпорация, откроется в тестовом режиме под опекой российских операторов. Силами властей и коммерческих организаций отель могут ввести в эксплуатацию в 2023 году, рассказали в пресс-службе Корпорации развития Приморского края.

Совсем недавно «Комсомольская правда – Владивосток» побывала внутри гостиницы Vladivostok Grand And Spa, которая в тестовом режиме откроется на время ВЭФ. Вслед за товарищем отель на Бурном первое время будет работать в аналогичном режиме. Оператором отеля выступит МФК «Бурный», с которым заключен меморандум о совместной работе над инвестиционным проектом. Конечным бенефициаром выступает ОООО «Парк-отель «Бурдугуз» (одна из структур олигарха Олега Дерипаски).

Как сообщила руководитель отдела коммуникаций КРПК София Коротина, гостиница готовится к переоснащению. Техническое оборудование реконструируют, чтобы, как и Vladivostok Grand and SPA, отель на Бурном работал с системой умного дома. В помещениях уже начали работы по внутренней отделке. Предварительный срок запуска в тестовом режиме – январь 2023 года. Вероятно, отель сохранит приписку в пять звезд.

Напомним, оба отеля перешли под руководство российского миллиардера в 2019 году. Их строительство началось еще в 2012 году.

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