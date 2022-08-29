Малютка акула-зебра. Фото: Приморский океанариум

В Приморском океанариуме, несмотря на многочисленные проверки ведомств после скандала, кипит жизнь. У Альфы, первой в России акулы-зебры, родившейся в неволе в 2020 году, появилась сестра. Имя малышке еще не дали, ее длина составила 27 сантиметров, а вес – 35 граммов, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе организации.

– Биологам Приморского океанариума предстоит важный процесс раскорма — нужно дать акуле привыкнуть ко внешнему питанию после долгого роста на питательных веществах желтка, – рассказали специалисты.

Взрослая особь зебровой акулы. Фото: Приморский океанариум

Как стало известно dv.kp.ru, яйца были отложены еще во второй половине марта, поэтому потомство ожидали к концу сентября. Инкубация зебровых акул обычно составляет полгода. В капсулу ей отложили корм, но аппетит новой подопечной оказался слишком хорошим, поэтому она выбралась на месяц раньше. Корм акула уже съела. Уже на второй день малышка смогла самостоятельно брать корм и перешла на «взрослый рацион». Больше всего ей нравится кальмар и красная рыбка. Стоит отметить, у зрелых особей окрас меняется.

Предыдущая подопечная, рожденная в таких же условиях, Альфа, была такой же в длину и всего за месяц выросла на метр. Подробнее о ее появлении – в отдельном материале «КП». 19 сентября ей исполнится 2 года. Родители девочек живут в аквариуме-экспозиции «Океанская бездна».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморском океанариуме происходит неладное. После скандальных видео за учреждение «плотно взялись» правоохранительные органы. Доказаны лишь несколько из нарушений, которые вменяют организации.

ПО ТЕМЕ:

Впервые в России! Акула-зебра "вылупилась" из яйца в Приморском океанариуме

Акуленку дали кличку Альф, но пока еще ученые не смогли определить пол детеныша (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.