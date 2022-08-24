Приморский океанариум останавливает работу

Когда снова можно будет посетить главную «жемчужину» Приморья представители океанариума не сообщили. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморском океанариуме рассказали о скором закрытии. Нет, это нисколько не связано со скандалом, разыгравшемся этим летом. Сотрудники будут готовить дельфинарий к проведению культурной программы ВЭФ, поэтому с 27 августа вход для посетителей на время будет закрыт.

Когда снова можно будет посетить главную «жемчужину» Приморья представители океанариума не сообщили. Отметили, что сообщат обо всем позже, так как в аквариумах еще предстоит провести плановые технические работы.

Напомним, Приморский океанариум стал еще больше на слуху после шокирующих кадров, облетевших социальные сети и федеральные СМИ. После того как в социальных сетях опубликовали информацию о болеющих диареей подопечных океанариума, а также появились по-настоящему жуткие кадры с якобы больным моржом Мишей и другими мормлеками, в одном из популярных мест Владивостока прошла проверка.

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