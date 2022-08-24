Дельфин и арена, они, если честно, не пара, не пара, не пара

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Приморский океанариум, который находится во Владивостоке, – место знаменитое. В первую очередь – размерами. Площадь комплекса, под красивой «моллюскообразной» крышей которого умещаются и аквариумы, где плещутся диковинные рыбы, и научные лаборатории по изучению морских гадов со всей планеты, и 70-метровый подводный тоннель, и дельфинарий с тремя бассейнами, – 37 000 квадратных метров. Столичный «Москвариум» на ВДНХ занимает лишь 12 000 квадратов.

Воды в емкостях «приморской жемчужины» – почти 25 000 кубометров. Словом, масштабы впечатляющие. О них, как и о научных изысканиях, всегда и всем рассказывают с гордостью. Зато про «грешки» свои скромно молчат. Словно здесь никто не в курсе, что среди зоозащитников и других любителей животных Приморский океанариум давно называют не иначе, как «моргариум» (от неприятного слова «морг»).

Кладбище морских животных

Внешне океанариум на Русском острове во Владивостоке - это впечатляющий архитектурный и технический комплекс, а вот внутри он похож порядками на зоотюрьму. Фото: Shutterstock

Прозвище родилось, когда счет погибших здесь в разные годы животных начал приближаться к двум десяткам. Сивуч Старк, на голове которого, по слухам, были обнаружены следы удара тупым предметом, дельфины Ева и Лео, каланы, две нерпы, моржиха Тора, умершая после того, как проглотила веревку, несколько белух, два моржонка Мира и Фаня, не вышедшие из наркоза после операции по удалению клыков, и другие несчастные создания – за время работы у владивостокского комплекса набралось свое кладбище.

Недавно вокруг гордости Приморья разразился новый скандал. Начался он с видеороликов. В соцсети попали кадры, глядя на которые, сразу понимаешь, что животные в океанариуме в целом, и во входящем в его структуру дельфинарии в частности, содержатся, мягко говоря, не в самых лучших условиях. Одну беднягу белуху тошнит какой-то коричневой жижей, другая отдирает от стенки бассейна плохо закрепленную гидроизоляцию и пытается съесть, у изможденного вида моржа – диарея.

«Ужас какой! – стал возмущаться в комментариях народ. – Мы ходим на представления в дельфинарий и даже не подозреваем, что животные мучаются и за ними никто толком не присматривает!»

Началась шумиха, а за ней и проверка: как часто бывает в подобных случаях, общественный резонанс расшевелил Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

Вскоре оказалось, что скандальное видео разместила в соцсетях известная во Владивостоке зоозащитница Нина Зырянова. И получила она его не каким-то шпионским способом, как можно было подумать. Разоблачающий ролик Нине в руки вручили работники самого дельфинария.

– Мне позвонил мужчина, представился сотрудником океанариума. Прямо сказал: «Нина, помогите спасти животных!» - рассказывает Зырянова.

Творится ужас

Звонившим оказался руководитель дельфинария Игорь Костычев.

– У меня предвзятое мнение обо всех сотрудниках любых зоотюрем, в которых заточают животных. Но я сдержалась и его выслушала. А он рассказал, что в океанариуме творится ужас. Антисанитария, животные болеют, – говорит зоозащитница, которая еще в 2016 году организовывала митинги с призывом избавиться от Приморского океанариума, сделав из него аквапарк. Так что с «лицом» акции Игорь Костычев не ошибся.

«Зарядив» зоозащитницу будоражить соцсети и поднимать народную волну, он и его коллеги-тренеры, работающие в дельфинарии, Северин Леунов, Антон Орлов и Дарья Казак взялись за Генпрокуратуру: написали туда официальное письмо. На двадцати листах. Где обвинили руководство океанариума не только в плохом уходе за животными, но заодно и в серьезной денежной растрате.

Вот некоторые фрагменты жалобы:

«В период с 2020 года по настоящее время сложилась крайне сложная обстановка с безопасным содержанием животных, в том числе краснокнижных и являющихся особо ценным имуществом стоимостью десятки миллионов рублей, а также угроза жизни и здоровью сотрудников, осуществляющих уход за ними. Поврежденная гидроизоляция мест содержания опасна для жизни и здоровья морских млекопитающих, может привести к их травмам и гибели. Белухи, морж, тихоокеанские афалины проявляют повышенный интерес к ней, отрывают ее, носят во рту, существует вероятность заглатывания, при этом постоянно травмируются. Белухи (Лер, Нил, Мий) продолжают играть с материалом и, возможно, заглатывать куски гидроизоляции. Многочисленные проблемы с системами жизнеобеспечения за последние годы достигли критического уровня и увеличили гибель других животных (костных и хрящевых рыб), происходит уничтожение живой дорогостоящей коллекции. Директор Приморского океанариума А. Ю. Зайцев бездействует».

Работники дельфинария напомнили органам и то, что такая структура, как Центр коллективного пользования океанариума (ЦКП), который должен принимать заявки на проведение научных исследований, простаивает уже четвертый год. Но деньги на его работу выделяют. С 2018 по 2021 год для нужд ЦКП было закуплено расходных материалов для исследований на 6 миллионов 836 тысяч рублей. При этом фактически израсходованы 372 тысячи. Остальные миллионы где-то «зависли».

«Нет тела - нет дела»?

Когда скандал был уже на пике, руководители океанариума привычно начали отнекиваться: мол, непонятно, наш ли океанариум на видео, наши ли животные, а если и наши, то когда сняты? Может, этим кадрам сто лет? Короче говоря, «нет тела - нет дела».

– Да, животные периодически болеют, как и люди, но вовсе не из-за плохих условий содержания, – отмахивается от нападок директор Александр Зайцев. – За июль есть один эпизод заболевания стафилококком дельфина Васи. Он оказался носителем патогена. Но лечения не требуется. Был эпизод с китом Лером, он проглотил кусок гидроизоляции, подтверждаем. Была проведена ветеринарная проверка, состояние кита удовлетворительное. Что касается белух и моржа Миши, с ними все в порядке.

– Все белухи и морж чувствуют себя комфортно: резвятся и плавают, – поддерживает начальника старший тренер Владимир Маслов. – Мишу недавно отправляли в отпуск, но не потому, что он болен, а потому что «затосковал» по женской любви. Сейчас он в своем аквариумном танке и не страдает никакой диареей – к нему открыты экскурсии. К слову, месяц назад у наших дельфинов-афалин родились малыши. Если бы здесь царила антисанитария, млекопитающие не стали бы размножаться.

Грязная правда в мутной воде

На снимке слева - обломки металла и обшивки, найденные в бассейнах с животными. На нижнем фото - кусок той самой гидроизоляции в пасти у белухи. Фото: @ninahappyrich/telegram

С одной стороны – кажется, что директор дельфинария как последний мазохист своими откровениями про антисанитарию и растраты подставляет в том числе и самого себя. Он же не мог не знать, что творится в организации, за которую отвечает. С другой, поступок Игоря Костычева похож на крик души человека, который не может больше терпеть условия, в которых вынужден работать. Который жалеет несчастных животных. А с третьей, это может быть всего лишь местью руководству и попыткой перевести стрелки. Так во всяком случае объяснила выходку своих коллег-правдорубов начальственная верхушка.

По словам директора океанариума Александра Зайцева, незадолго до того, как скандальное видео стало достоянием общественности, в дельфинарии было проведено внутренне служебное расследование, вскрывшее хищение бюджетных средств.

Фото: @ninahappyrich/telegram

– Это обычная практика отвлечения внимания, – комментирует директор океанариума Александр Зайцев.

– Деньги – это вообще не про нас, – возражает Костычев. – Мы больные до работы!

Кстати, по результатам роспотребнадзоровской проверки и в дельфинарии, и в океанариуме в целом, оказалось не все так радужно, как рисует его директор. Установлено, что белуху Леру рвало стабильно раз в три недели. Что дельфина Васю, того самого, которого руководство океанариума назвало носителем золотистого стафилококка, часто поколачивали, детеныши белухи травмировались о заржавевшую штангу датчика воды, а морж Миша порвал о край отслаивающейся гидроизоляции губу.

Характерный для дельфинариев кадр: из раны на боку дельфина хлещет кровь. Фото: @ninahappyrich/telegram

Кроме того, в метре от танков, где содержат белух и моржей, ревизоры обнаружили стройматериалы и мусор. А еще своими глазами увидели, насколько вода в резервуарах грязная. На стенках и дне бассейнов и аквариумов - ржавчина. Плюс если кто-то из подопечных заболевает, его не изолируют от остальных.

Как выяснилось, в океанариуме большие проблемы с обеззараживанием воды. Слива в канализацию нет в принципе. Как нет специальных систем для ультрафиолетового облучения воды. Ни о какой обязательной двухэтапной очистке говорить тоже не приходится. Неудивительно, что, например, в 2018 году в Приморском океанариуме погибли 217 рыб из-за вспышки криптокариоза (инфекционная болезнь морских рыб), в 2021-м научно-развлекательный комплекс лишился 76 гидробионтов (акулы, скаты и так далее), а в нынешнем году погибли еще 36 особей.

Рыбку жалко, но это еще и финансовые потери. Более чем на 3 миллиона рублей.

Прокуратура ныряет на дно

Изучив отчеты санврачей, Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор вынес океанариуму предписание – срочно принять меры и устранить недостатки. Но, вместо того чтобы по-быстрому закрыть «приморскую жемчужину» и довести ее до ума, исправить нарушения, а также разобраться с сотрудниками, которые применяют к животным физическую силу – если такие и правда имеются, начальники решили оставить все как есть. Океанариум продолжил работать на радость посетителям, не знающим о скандале, и на беду несчастным животным.

Правда, долго молчать у директора Зайцева не получилось. Пока он настойчиво делал вид, что ничего из ряда вон во вверенном ему учреждении не происходит, правоохранители времени зря не теряли.

– 8 августа мы возбудили два дела об административных правонарушениях, – поставили жирное многоточие в этой истории в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. – За предпринимательство с грубыми нарушениями и нарушение ветеринарных правил.

А многоточие, потому что ведомство, по словам заместителя природоохранного прокурора Андрея Шорохова, уже подготовило постановление о возбуждении против Приморского океанариума уголовного дела. Инкриминировать планируют халатность. Но кому конкретно, вопрос. Подробностей – никаких.

Главное, что в водном королевстве нечисто. Ох нечисто…

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