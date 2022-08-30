На Камчатке медведь насмерть загрыз рыбака

Специалисты работают над тем, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Фото: Иван МАКЕЕВ

24 августа житель Елизовского района Камчатки отправился порыбачить на лодке по реке Патрунка. Мужчина перестал выходить на связь, а через четыре дня его тело с множеством рваных ран нашли на берегу.

Погибшему было 55 лет. Рядом с ним нашли его рыбацкую лодку, на которой были следы повреждений. Эксперты предполагают, что рыбак столкнулся с медведем. Но почему хищник набросился на человека? Это предстоит выяснить.

Специалисты работают над тем, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Местные жители предполагают, что несчастье могло случиться по вине браконьеров. Они выбрасывают рыбу без икры на берег, тем самым привлекая хищников.

Напомним, это не первый случай нападения медведя на человека этим летом. Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как 2 августа недалеко от села Ивашка Карагинского муниципального района местный житель отправился в лес, где и столкнулся с хищником. Как рассказали редакции, косолапый сильно поцарапал мужчину. К счастью, его прооперировали, его жизнь вне опасности.

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