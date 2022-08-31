9-метровый Владимир Клавдиевич вышел присматривать за Дальним Востоком

Периодически к памятнику подходят жители и расспрашивают строителей о скульптуре. Фото: Руслан НОВИКОВ

Во Владивостоке установили и открыли девятиметровую бронзовую скульпутуру Владимира Клавдиевича Арсеньева. Без сомнения, это был человек с большой буквы: этнограф, географ, первый дальневосточный экоактивист. Монумент появился на кольце Фуникулера, чем вызвал внимание водителей. Проход по подземному переходу открыли. Скоро демонтируют временную «зебру», оборудованную на время закрытия.

Величественный Владимир Клавдиевич. Фото: Руслан НОВИКОВ

Конечно, речь не о торжественном открытии монумента. Строительные работы еще кипят, торчат провода, где-то видна первоначальная опалубка. Работы продлятся еще как минимум сутки до 1 сентября. Необходимо все прибрать перед встречей делегации к Восточному экономическому форуму.

Оборудованное пространство с указателями. Фото: Руслан НОВИКОВ

В обновленном пространстве появились бетонные дорожки, облагородили газоны. Подземные переходы украсило новое граффити. Установили также лавочки, фонари, малые формы архитектуры.

Постамент в длину пять метров, бронзовая скульптура – четыре метра. Стоит вся территория в целом 50 миллионов рублей. Памятник и барельефы спонсировал «Центр Амурский Тигр». «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что скульптуром выступил Алексей Степаненко – человек, создавший монумент в честь Дерсу Узала, друга и соратника Арсеньева. Стоит скульптура в селе Красный Яр.

Напомним, «КП» подробно вспомнила подвиги Владимира Клавдиевича в честь его 150-летия (10 сентября). О жизни, желании встретить тигра и удивительных странствиях по тайге – в отдельном материале.

К слову, готовится и второй памятник великому этнографу во Владивостоке. Cоздаст его Андрей Ковальчук по заказу Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

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