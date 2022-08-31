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31 августа 2022 6:29

9-метровый Владимир Клавдиевич вышел присматривать за Дальним Востоком

Бронзовый памятник географу Арсеньеву открыли на кольце Фуникулера во Владивостоке
Руслан НОВИКОВ
Периодически к памятнику подходят жители и расспрашивают строителей о скульптуре.

Периодически к памятнику подходят жители и расспрашивают строителей о скульптуре.

Фото: Руслан НОВИКОВ

Во Владивостоке установили и открыли девятиметровую бронзовую скульпутуру Владимира Клавдиевича Арсеньева. Без сомнения, это был человек с большой буквы: этнограф, географ, первый дальневосточный экоактивист. Монумент появился на кольце Фуникулера, чем вызвал внимание водителей. Проход по подземному переходу открыли. Скоро демонтируют временную «зебру», оборудованную на время закрытия.

Величественный Владимир Клавдиевич.

Величественный Владимир Клавдиевич.

Фото: Руслан НОВИКОВ

Конечно, речь не о торжественном открытии монумента. Строительные работы еще кипят, торчат провода, где-то видна первоначальная опалубка. Работы продлятся еще как минимум сутки до 1 сентября. Необходимо все прибрать перед встречей делегации к Восточному экономическому форуму.

Оборудованное пространство с указателями.

Оборудованное пространство с указателями.

Фото: Руслан НОВИКОВ

В обновленном пространстве появились бетонные дорожки, облагородили газоны. Подземные переходы украсило новое граффити. Установили также лавочки, фонари, малые формы архитектуры.

Постамент в длину пять метров, бронзовая скульптура – четыре метра. Стоит вся территория в целом 50 миллионов рублей. Памятник и барельефы спонсировал «Центр Амурский Тигр». «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что скульптуром выступил Алексей Степаненко – человек, создавший монумент в честь Дерсу Узала, друга и соратника Арсеньева. Стоит скульптура в селе Красный Яр.

Напомним, «КП» подробно вспомнила подвиги Владимира Клавдиевича в честь его 150-летия (10 сентября). О жизни, желании встретить тигра и удивительных странствиях по тайге – в отдельном материале.

К слову, готовится и второй памятник великому этнографу во Владивостоке. Cоздаст его Андрей Ковальчук по заказу Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

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