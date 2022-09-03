В сети опубликовали список туристов, которые участвовали в экспедиции на Ключевскую сопку

Предварительно погиб и сам гид, который сопровождал группу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В сети опубликовали список туристов, которые участвовали в восхождении на Ключевскую сопку. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. Известно, что группа была официально зарегистрирована. Все альпинисты из разных регионов России. Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области.

1. Алабугин Иван, 1992

2. Мищенко Андрей, 1981

3. Семеничев Павел, 1984

4. Соловьёв Максим, 1988

5. Киприянов Андрей, 1996

6. Аверин Роман, 1979

7. Косюк Екатерина, 1994

8. Гутор Андрей, 1987

9. Жиловачик Александр, 1991

10. Сорокин Евгений, 1984

11. Усачёва Анастасия, 1987

12. Михайловский Игорь, 1976.

Редакция нашла предположительно часть людей из списка, но ни с кем так и не получилось связаться. Телефоны по понятным причинам недоступны.

Предварительно погиб и сам гид, который сопровождал группу. Вертолет со спасателями приземлился на высоте три тысячи метров. Поисково-спасательный отряд проходит акклиматизацию, рано утром они начнут подъем к пострадавшим.