Первый слева Владимир Арсеньев, второй Дерсу Узала. ФОТО: Архив ИОАК

«Комсомольская правда» продолжает рассказывать о необычных буднях и увлекательной жизни первооткрывателя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. В этом материале вместе с руководителем отдела исследований Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Верой Кавецкой мы расскажем интересные детали о характере этнографа, о его прибытии на Дальний Восток, первом путешествии, и почему этнографа можно считать одним из первых эко-активистов нашего времени.

Экспедиционные радости и служба

Вот любопытный факт: подтверждающий, что Владимир Арсеньев был не только прекрасным рассказчиком, но и душевной натурой. В одном из походов, географ взял с собой новогодние игрушки, чтобы солдаты нарядили рождественскую елку. Так, он подарил кусочек тепла своим спутникам.

После пехотно-юнкерского училища Арсеньев попал в небольшой польский город Ломжа. Типичные офицерские будни одолевали будущего писателя. Служба не увлекала. Он понял, что не может просто сидеть на месте, поэтому стал активно исследовать окрестности. На досуге читал народоведческую литературу: книгу «Якуты» этнографа-сибириеведа Вацлава Серошевского, «Наш Дальний Восток (Три года в Уссурийском крае)» сотрудника газеты «Русские ведомости» Давида Шрейдера, перечитывает Пржевальского.

Книга Давида Шрейдера. ФОТО: Открытые источники

– Надо сказать, что Шрейдер достаточно реалистично описывает все тяготы, которые могут обрушиться на путешественника в Уссурийском крае. Сам посыл этой работы в том, что Дальний Восток ждет людей честных, настроенных патриотично, готовых помочь региону раскрыть свои силы и ресурсы. Это как раз соответствовало настрою Владимира Клавдиевича.

Тайга в спальном районе Владивостока

В первый и фактически единственный раз Арсеньев приехал на Дальний Восток 5 августа 1900 года. Он вышел во Владивостоке, на железнодорожном вокзале, напротив которого располагался штаб Владивостокской крепости (здание было снесено в 1960-х годах, и сегодня на его месте - почтамт). Получив назначение в учебную команду, Владимир поселился в «Гнилом углу» (ныне - район площади Луговой), в небольшом деревянном доме. Вскоре из Петербурга приехала его молодая жена Анна Константиновна с недавно родившимся первенцем.

– Первое время Владимир был занят служебными делами учебной команды. Чуть позднее принимает командование конно-охотничьей командой, а затем - конно-охотничьим отрядом. Это вполне соответствовало его стремлениям, поскольку подразделения создавались с целью разведки территории. Надо сказать, что вся местность, в том числе и окраины города, была мало известна. Даже Вторая Речка (крупный район Владивостока – прим. ред.) – это были просто таежные дебри. Поэтому первоначально его путешествия не выходили за пределы окрестностей. Например, - хребет «Богатая грива» в районе Садгорода (станция в пригороде Владивостока – прим. ред.), долина реки Майхэ (С 1972 года – «Артемовка» – прим. ред.) в районе Шкотово. Но постепенно уходили вглубь края.

Гнилой угол. Открытые источники

Записей о первых походах Арсеньева не сохранилось. Может быть, он в то время еще не начал вести дневники, которые были обязательны в больших экспедициях. Одна из них началась в 1906 году.

Большое путешествие

В тот год приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер поручил Владимиру сформировать отряд, разработать маршрут и отправиться на исследование Сихотэ-Алиня. Это была первая серьезная и крупная экспедиция, которая длилась частями: первая – 190 дней, вторая – 210 и третья, получившая название «Юбилейная»,– 19 месяцев .

– То, что исследовалось во время рекогносцировок во Владивостоке – продолжилось и на Сихотэ-Алине. Отряд из 20 человек изучал местность, формируя понимание того, откуда возможны потенциальные угрозы, с какой стороны может напасть Япония, как оборонять территорию. Поскольку край был еще почти не заселен, нужно было четко понимать, какими возможностями обладает Приморье для переселения сюда людей. Основными целями этих комплексных экспедиций были: колонизационная, военно-географическая и попутно естественно-историческая.

Маршрут самой первой экспедиции начинался от «станции Шмаковка Уссурийской железной дороги, проходил по рекам Уссури, Улахе, Фудин, через хребет Сихотэ-Алинь на реку Аввакумовку к заливу Святой Ольги и далее по рекам, текущим в море до 45 градуса с. ш. Бухта Терней, затем по реке Санхобе снова через Сихотэ-Алинь и по реке Иман к станции того же имени», – писал сам путешественник. Проводником на непростом пути стал гольд Дерсу Узала, с которым Арсеньев познакомился в этом путешествии.

Дневник Владимира Арсеньева. ФОТО: Архив ИОАК

Один из первых эко-активистов

В 1927 году Владимир Арсеньев повторил один их Сихотэ-Алиньских маршрутов в экспедиции «Советская Гавань – Хабаровск». Прошло почти 20 лет. Исследователь совершил визит в те же места, которые изучал ранее. Многие из них было не узнать – по территории пролегли железные дороги, тоннели, выросли поселки. Изменились русла рек, мигрировали животные, и исчезла некоторые виды растиний. Наступающая цивилизация оставила свой глубокий след на относительно короткий промежуток времени.

– Он составил отчет по итогам этого пути. На мой взгляд, полученные данные и сравнительные характеристики, которые он оставил, дорогого стоят. Благодаря его наблюдениям поражаешься. насколько быстро цивилизация меняет облик земного пространства.

В записях Арсеньева чувствуется боль за исчезающие богатства тайги и моря. В своих работах и публичных выступлениях он неоднократно напоминал и власти, и общественности, что нужно сохранять и беречь природу. Этим отмечены практически все труды исследователя. Первый же написанный им в 1905 году отчет Общества любителей охоты, куда он вступил в 1901 году, пронизан мыслью, что окружающий мир требует чуткого отношения к себе. И призывал к нему и чиновников, которые определяли охотничьи угодья, и охотников, и простых жителей. Позднее во время секретных экспедиций Арсеньев разработал и реализовывал план борьбы с хунхузами – китайскими бандитами. Они использовали хищнические способы добычи животных, например, лудевы – глубокие ямы с острыми кольями на дне, рыли прямо на тропе на водопой. Туда попадало множество зверей, которые погибали. Хунхузы также разводили в тайге опиумные плантации, порабощали коренных жителей края, обманом обращая их в должников и понуждая увеличивать пушной промысел, который приносил китайским отходникам большую прибыль.

Все знания о крае, которые получал в ходе экспедиционных исследований, Владимир Клавдиевич передавал слушателям своих публичных лекций. Делился своими размышлениями о возможностях региона и о его жизненных проблемах на первых съездах врачей и хозяйственников. В 1929 году состоялся первый съезд по развитию производительных сил Дальнего Востока. Перед собравшимися Арсеньев развернул полную картину своего видения перспектив регионального развития. Он же впервые предложил создать заповедник для сохранения морских млекопитающих.

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