Камчатские спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан к туристам, оказавшимся в снежной ловушке

Подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются. Тематическое фото: 41.mchs.gov.ru/

Спасатели предприняли еще одну попытку добраться до туристов, которые оказались в смертельной ловушке на Ключевской сопке 3 сентября. Штормовой ветер, облачность и осадки на высоте не позволили вертолету остановиться на вулкане. Однако 5 сентября МИ-8 МЧС смог высадить поисково-спасательный отряд на отметке 1663 метра. Специалисты со скалолазным снаряжением начали восхождение. На данный момент цель – добраться к полуночи на высоту 3300 метров к домику вулканологов. Утром с рассветом они продолжат свой путь до отметки 4158 метров. Но все еще зависит и от погоды, как бы она не замедлила ход спасательной операции, ведь на счету жизни людей.

Кроме того, на высоте 1400 метров находится еще одна группировка спасателей – личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России, всего 24 человека. Они разбили на склоне базовый лагерь. Это на случай, если в дальнейшем вертолет не сможет по каким-либо причинам забрать спасателей и пострадавших, и им потребуется помощь.

Всю ситуацию усугубляют порывы сильного ветра, на высотах они достигают 15-20 метров в секунду, кроме того, усиливается облачность. Связь с туристами на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. Именно и он позвал на помощь спасателей в тот роковой день.

Подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются, на данный момент речь идет уже о восьмерых погибших. Люди забирались на вершину в колоннах по три человека. В какой-то момент один из участников не удержался и полетел вниз. За ним отправились еще двое. Почти сразу после происшествия сорвалась вторая связка – еще одна группа туристов. Двое человек остаются на высоте более 4100 метров, еще двое – в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

В настоящее время в Главном управления МЧС России по Камчатскому краю развернута горячая линия. По телефону 8 (4152) 30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон горячей линии работает круглосуточно.

Спасатели напоминают: Ключевская сопка – это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так еще и дополнительные риски несет большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров, поэтому туристам необходимо несколько раз проходить акклиматизацию. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: спасатели знают случаи, когда у людей происходил отек головного мозга и, к сожалению, они погибали. Кроме того, всегда есть риск схода одиночных лавин и камнепадов.

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