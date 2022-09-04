На Камчатке вертолет со спасателями снова не смог добраться до туристов, застрявших на вулкане

Пока все три попытки приземлиться не увенчались успехом. Фото: КГКУ «ЦОД».

Штормовой ветер, облачность и осадки на высоте – не позволяют спасателям высадиться на Ключевской сопке, где ЧП произошло с группой туристов. Сигнал о помощи поступил 3 сентября. Напомним, участниками восхождения на самый высокий действующий вулкан Евразии стали 12 человек. На данный момент известно о шести погибших, по предварительной информации туристы шли в связках по трое и сорвались с высоты.

Облачность и другие негативные погодные явления осложняют работу спасателей. Фото: КГКУ «ЦОД».

НЕ ВСЕ БЕЗНАДЕЖНО

Специалисты КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» в воскресенье предприняли две попытки с разницей в несколько часов, но посадить вертолет не удалось из-за непогоды. Ветер в горах достигал до 30 метров в секунду. Выжившим туристам придется провести еще одну ночь на вулкане. При этом температура в горной местности может опуститься до -14 градусов. К счастью, по словам спасателей, выяснилось, что у альпинистов есть палатка с обогревом, ну и несомненый плюс, что с людьми есть связь.

Подмога для оказавшихся в беде туристов выдвинулась еще вчера. Дело в том, что спасатели сами должны пройти акклиматизацию для подъема на вулкан, ведь трагедия разыгралась на высоте больше 4000 метров. С земли к альпинистам спешат 15 специалистов регионального спасательного центра и еще 9 сотрудников поисково-спасательного отряда, на технике высокой проходимости. Им предстоит разбить лагерь на высоте 1200 метров, для оказания помощи пострадавшим. С воздуха к участникам восхождения уже второй день пытаются добраться вертолеты территориального центра медицины катастроф и МЧС России. Но погода пока не позволяет высадиться на допустимую высоту (3300 метров). Попытки продолжатся 5 сентября, в зависимости от погодных условий.

ХРОНОЛОГИЯ

Постраемся хотя бы немного восстановить цепочку событий. По данным правительства Камчатского края, туристический поход начался 30 августа, группа зарегистрировалась по всем правилам. Восхождение на Ключевскую сопку организовала фирма из Новосибирска, деятельность которой проверит прокуратура. В свою очередь краевой следком уже завел уголовное дело по факту гибели людей. Как именно это произошло, еще тоже предстоит выяснить. Пока связь с туристами односторонняя – по спутниковому телефону гида, только при крайней необходимости.

Известно, что в лагере на высоте больше 3000 изначально остались два туриста и один из гидов, остальные 9 человек, отправились покорять вершину. Когда произошло ЧП, проводник из нижнего лагеря ушел на выручку товарищам. Соответственно помощи туристы сейчас ждут на разных уровнях сложности подъема. При этом в группе из четырех человек, которая находилась выше, у одного из пострадавших сломана нога. Информации о запасах продовольствия и самочувствии людей на данный момент нет.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ И РОДСТВЕННИКАМ

«КП» ранее уже публиковала предварительный список туристов, которые приехали на Камчатку из разных регионов России. Следом в сети появились и даннчые о предполагаемых жертвах. Искренне надеемся, что в ближайшее время спасатели доберутся до остальных и благополучно их эвакуируют. Помимо этого сотрудникам экстренных служб еще нужно будет спустить с высоты тела. Но первоочередная задача – помочь пострадавшим.

– В настоящее время в Главном управления МЧС России по Камчатскому краю развернута горячая линия. По телефону 8 (4152)30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, – поделились специалисты.

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