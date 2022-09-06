Площади – в учет: земли Дальнего Востока приведут в порядок

Восточный экономический форум стартовал 5 сентября. Фото: «КП – Владивосток».

Дальневосточному федеральному округу, всегда поражавшему своими масштабами, принадлежит до 41% площади всей страны. Управлять этим массивом проблематично. В сфере земли и недвижимости приняли ряд мер, чтобы уточнить границы территорий и населенных пунктов. Национальную систему пространственных данных (НСПД) в тестовом режиме запускают и в ДФО: «пилотами» для предварительной проверки механизма стали Республика Бурятия, Хабаровский край, Сахалинская область, Амурская и Приморский края. Дискуссию о проблемах ввода системы в эксплуатацию обсудили представители администрация регионов под модерацией губернатора Камчатки Владимира Солодова на полях ВЭФ-2022.

О проблемах ввода системы в эксплуатацию рассказал губернатору Камчатки Владимир Солодов. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

ЧТО ЗА НСПД?

О разработке госпрограммы по созданию единой кадастровой системы объявили в июле 2021 года, инициатором амбициозной задачи выступил Росреестр. Система подразумевает электронную кадастровую картографическую базу данных с уточнением в ЕГРН реестровых ошибок, обновленных межеванием. Туда же интегрируют региональные геоинформационные системы – работу в этом направлении активно ведут субъекты восточного авангарда России. По сути НСПД станет большим цифровым архивом. Примечательно, что структура не будет новой: она консолидирует с помощью IT-технологий Кадастровую палату, Центр геодезии и другие агентства в едину программу Роскадастр.

Первыми тестировщиками системы выступили Татарстан, Пермский край, Иркутская область, у регионов есть еще полгода, чтобы «отшлифовать» результаты по программе. А теперь очередь дошла до отдаленных от федерального центра дальневосточников.

– До 40% общего объема земли в России не занесено в кадастры. Невозможно принимать управленческие решения. Решили с начала года ускорить с главами регионов этот процесс, провести ряд мероприятий. <…> В июле разобрали вопросы по системе отдельно, подготовили пакет предложений для нормативной базы, – уточнил руководитель Федеральной службы Росреестра Олег Скуфинский.

Конечным бенефициаром такой цифровой платформы, в общем-то, выступят управленческие отделы регионов, не скрывают инициаторы. Олег Александрович добавил, что мера поможет бизнесу: сократит сроки кадастрового учета, регистрации прав на землю до одного дня. Другие участники пленарной сессии добавили, что некоторые «особо трудные» площади можно фиксировать для карт в индивидуальном порядке, упрощенном, как, например, дальневосточные гектары. Но подробности механизма еще только прорабатываются. Дедлайн, к слову, все-таки назначен – конец 2030 года. Он един для всей страны.

КУРС НА КООРДИНАЦИЮ

Как отметил Владимир Солодов, ключевой фактор для успешной реализации такой масштабной задумки – межведомственное взаимодействие муниципалитетов с администрацией региона. Именно на это, отметил губернатор Камчатки, чиновник сделает ставку при старте программе в своем регионе. Представители правительств субъектов ДВ отметили, что работа обойдется в копеечку (понадобятся межевания – кадастровые измерения и отчеты – а также плотное взаимодействие с геодезистами), но это одна из приоритетных задач.

О разработке госпрограммы по созданию единой кадастровой системы объявили в июле 2021 года. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Другим немаловажным моментом остается нормативная база. Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Росреестром, регионами и АО «Роскартография» уже подписаны. Сама программа законодательно принята 1 декабря 2022 года. Однако теперь депутаты должны закрепить нововведение «на местах» – в самих регионах. Дальнему Востоку полноценный кадастровый учет позволит избавиться.

– Разработать цифровую платформу необходимо. <…> Мы ввели за прошлый год рекордные 93 миллиона квадратных метров жилья. Но зачастую в регионах абсолютно не подготовлена инфраструктура и наблюдается нехватка стройматериалов, механизмов. <…> Эта платформа должна в себя включать данные о том, какая стройка, какая земля, данные о спросе и предложении. Чтобы мы понимали фактическую ресурсную базу при сдаче жилья, – подчеркнул Владимир Кошелев, первый зампредседателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

КАК ДЕЛА С ОСВОЕНИЕМ?

Представители регионов, пусть и не с полным докладом, но отчитались о имеющихся трудностях и успехах в освоении программы. Наброски и эскизы «пилот-теста» все же озвучили. Татьяна Половайкина, первый зампредседателя правительства Амурской области, отметила, что существует проблема кадров, хоть и внедрение системы идет активно. Нехватка касается именно IT-специалистов.

– Особенно актуальны для нас зоны подтопления, с 2013 года 200 населенных пунктов входят в эти участки. Они будут определены [проведут геодезические и кадастровые изыскания].

Виктор Калашников, министр экономического развития Хабаровского края, отметили, что в регионе освоены по программе от общего числа земель лишь 30%. Проблема наблюдается с нанесением границ населенных пунктов. Из ненаселенных пунктов на кадастр нанесено меньше 10%. Почему так вышло, спикер уточнять не стал – а возможности задать вопрос не было. Однако проблема неучтенных земель стоит остро, особенно при строительстве крупных и актуальных проект.

– Хуже всего, когда это выясняется в конце реализации. <…> Нами программа оценена высоко, информация вся была разрозненной. Обратиться стоит и к контексту национального инвестиционного климата. Какое-то время были приняты целевые модели, когда регионы и муниципалитеты вели совместную работу. Практика пропала такая. Но Росреестр возобновляет этот формат как флагман, – прокомментировал Виктор Викторович.

Зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков отметил, что в приоритете стоит единый показатель KPI и для органов власти, и для муниципалитетов. Чтобы была одна команда, служащая одной цели. Что касается реализации, в области уже создано проектное правление для этой задачи.

– У нас происходит так, что первое лицо [региона] принимает решения сразу при просмотре карты и ГИСОГД [информационная база о земельных участках]. Система у нас активно внедряется, создали фонд пространственных данных, поставлена задача передавать данные в федеральный центр: в Центр геодезии и другие структуры. <…> Создавать единый фонд сведений.

Виталий Лунев, министр имущественных и земельных отношений Приморья, рассказал о вехе региона в реализации. Введена и структурирована региональная система.

– Эта сеть уже нового поколения, цифровая история. В онлайн-режиме можем отслеживать и регулировать кадастровые ошибки, выявлять технические сложности, которые так или иначе в учете содержаться. <…> На данном этапе мы уже можем уменьшить количество геодезистов на местах ввиду автоматизации. Наша работа Росреестром оценена высоко.

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