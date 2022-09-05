ВЭФ остается мощной площадкой для обсуждения подобных вопросов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Взаимодействие коренных народов ДФО и промышленности, Севера и Юга, бизнеса и традиционного уклада жизни обсудили на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В новом павильоне коренных народов России, который недавно появился на улице Дальнего Востока, собрались представители 40 этнический сообществ региона. О глобализации, культурах и технологиях – в материале dv.kp.ru.

Есть еще одна часть РФ, где вопрос коренных народов выглядит наиболее актуально – Дальний Восток. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Сегодня РФ и крупные корпорации инвестируют в культурное разнообразие местных сообществ и бизнеса. У коренных народов севера появляются интернет, клиенты, продажи, они заключают первые венчурные контракты и даже вникают в криптовалютный мир. При этом люди продолжают жить в непростых традиционных условиях с собственным мировоззрением, творческим потенциалом и инновациями. Чтобы войти в глобальную экономику, эти народы просят к себе уважения и терпения. И они могут его получить.

У коренных народов севера появляются интернет, клиенты, продажи. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Разговор коснулся разных регионов России, в том числе Якутии, Приморского края, Чукотки, Ханты-Мансийского автономного округа. По словам сенатора Совета Федерации РФ и президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григория Ледкова, Югра является одним из лидеров субъектов страны по работе с вопросами коренных малочисленных народов. На территории ХМАО проживает много оленеводов и людей, живущих традиционным укладом, так же – на Чукотке и на Камчатке. Поэтому регион демонстрирует хорошую динамику. Например, традиционные участки землепользования там закреплены за конкретными семьями. Но есть еще одна часть РФ, где вопрос коренных народов выглядит наиболее актуально – Дальний Восток.

Григорий Ледков. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Уникальность России заключается в том, что на ее территории сохранилось много языков и диалектов. Если говорить про коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, то это малочисленные по составу этносы – их 40. При этом все культуры настоящие и живые, а не просто исторические деревни и экспонаты. Люди могут зарабатывать, вести экономику и самое главное – не кочевники. Коли есть национальный быт, еда, одежда – значит язык жив. <…> Сегодня мы видим, что не только интернет стирает рамки между людьми, но и сама среда: граждане приезжают, реализуют большие проекты. Надо эти языки сохранить, чтобы носители могли свободно жить на своих территориях.

По словам директора Департамента развития инфраструктуры Министерства РФ по развитию ДВ и Арктики Сослана Абисалова, около половины из 40 народов проживают на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что ВЭФ остается мощной площадкой для обсуждения подобных вопросов.

Сослан Абисалов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Сегодня ДФО – это передовой регион с точки зрения апробации всего нового. Каждый ДФО открывается для нас еще больше, и я очень рад, что именно здесь мы сделали такую уникальную площадку для общения коренных народов. <…> Развитие Арктики должно быть сбалансированным. Наша задача правильно и бережливо использовать природные богатства, сохраняя арктическую природу. Нельзя ущемлять права людей, которые тысячелетиями живут на этой земле. Они должны быть максимально введены в процесс. Понятное дело, что порой наш идеал труднодостижим, но мы обязаны стремится к лучшему.

Дом коренных народов открыли впервые в этом году. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Напомним, одна из ключевых точек притяжения ВЭФ – «Улица Дальнего Востока» – открылась в понедельник, 5 сентября. На ней регионы представят свои экономические, инвестиционные и туристические возможности.

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