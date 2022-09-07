Владивосток как большая экономика, новая жизнь дальневосточных городов и миллиардные инвестиции: что обсуждали главы на ВЭФ

По модернизации Владивостока – грандиозные планы. Фото: Милана СОКОЛ

В рамках VII ВЭФ губернаторы Бурятии, Камчатки и главы Владивостока и Магадана презентовали мастер-планы столиц регионов.

Напомним, что разрабатывать мастер-планы городов начали в прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина. В этом процессе тесно сотрудничают ВЭБ.РФ, специалисты, администрации городов и местные эксперты. Разработать планы развития необходимо для административных центров Дальнего Востока и городов с населением свыше 50 тысяч человек. Помимо основных столиц в список вошли Советская Гавань, Северобайкальск, Корсаков, Тында и Большой Камень.

В рамках VII ВЭФ проходят важные сессии и подписываются соглашения. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Дальневосточным городам дадут новую жизнь

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что при подготовке планов развития специалисты фокусировались на трех аудиториях: туристах, жителях и бизнесе, который обеспечивает долгосрочное развитие путем создания новых предприятий и рабочих мест. На конкурс были представлены мастер-планы 17 городов. Победителями стали Магадан, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

– Было крайне интересно смотреть на город через призму занятости, – отметил Алексей Чекунков. – Мастер-план – это долгосрочная история и работа на десятилетия, где город видит быстрые победы, где есть инвесторы.

Министр также подчеркнул, что государство работает над увеличением инструментов поддержки.

– За последний год запущен инструмент дальневосточных кварталов, что обеспечит застройщикам заход на строительные рынки Дальнего Востока, - уверен Алексей Чекунков. - Также есть инструмент дальневосточной концессии и губернатор Магаданской области Сергей Носов строит по этому инструменту пять объектов. Мы будем отдавать приоритет проектам, учтенным в мастер-плане. Есть и очень амбициозные проекты, например город-спутник Владивосток, который фактически является расширением действующего города.

Большие амбиции

Владивосток подошел к вопросу с размахом, потому и не оказался в списке победителей. По словам полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева цифры были «не очень приличные». Бюджет превысил 1 триллион рублей! В мастер-плане прописано все, включая создание природного парка на полуострове Муравьева-Амурского, единую набережную вдоль Амурского залива и даже легкое метро.

Константин Шестаков представил мастер-план города. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

– Еще на открытках начала прошлого века мы видим визуализацию моста через бухту Золотой Рог, – рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков. – Мечта сбылась даже в большем объеме – случилось три моста. После этого проектов для Владивостока, которые разделили бы все, никто не сформулировал. Мы решили такие мечты создать и воплотить. Никакой фантастики: конкретные сроки, осязаемый результат и экономическая качественная отдача. Если говорить о Владивостоке как о самом автобилизированном городе страны, то должны быть экстра-усилия, которые изменят подход к развитию города. Например, легкое метро. Оно даст возможность вовлечь новые земельные участки и повысить их инвестиционную привлекательность. Нам нужно сделать акцент на историческом центре. Также мы создаем набережную, которая пройдет через весь город по побережью Амурского залива. Этим мы капитализируем дополнительно те земельные участки, на которых возможно комплексное и жилищное строительство.

Владивосток ждут большие перемены. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Во время сессии глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов подчеркнул, что Владивосток нужен как большая экономика:

– Я должен сказать, что если Владивосток не будет городом с населением больше миллиона и с экономикой, которая будет значительно больше, чем сейчас, плохо будет всем: и Петропавловску, и Магадану, и всем на свете.

Игорь Шувалов подчеркнул значимость столицы Дальнего Востока. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Гороховое поле, рабочие места и электрификация региона

В Магадане построят новый аэропорт, запустят спорткомплекс «Президентский» и создадут индустриальный парк «Рыбный порт Магадан». Уже в этом году откроют завод по производству фармакологических препаратов из морских биоресурсов. Однако главная задача мастер-плана – улучшение качества жизни граждан. Этому должна поспособствовать комплексная застройка Горохового поля.

– Подобного по масштабам строительства не было в регионе с советских времен, - рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.– Проектом предусматривается создание современного и комфортного жилья, в том числе арендного, для специалистов, молодежи, расселения людей. Планируется строительство более двух тысяч квартир.

Петропавловск-Камчатский скоро сможет похвастать новыми объектами яхтенной инфраструктуры: стоянкой для маломерных судов, туристическим причалом и яхт-клубом. В перспективе их будут посещать 1,8 тыс. человек ежедневно. Одна из главных задач в мастер-плане – повышение доступности сопок и океана для туристов и жителей города. В центре города проложат бульвар, а строительство 210 тыс. кв. метров жилья и апартаментов будут вести с учетом рельефа.

– Я убежден, что это эта работа – одна из самых осмысленных и приоритетных задач, которые сейчас мы, губернаторы Дальнего Востока, перед собой видим, - подчеркнул глава Камчатского края Владимир Солодов. – Ключом к реальной разработке мастер-плана является тесное взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным. Один из ключевых приоритетов сейчас – создание базовых рабочих мест. Тех, что создают продукт, потребляемый за пределами региона. Отсюда и должны вытекать пространственные решения.

Владимир Солодов считает, что главное в успешной разработке мастер-плана –тесное взаимодействие на всех уровнях. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

План развития Улан-Удэ создавался при активном участии местных жителей и призван решить основные их проблемы: пробки, ветхое жилье, грязный воздух и …необычную безработицу!

– По цифрам безработица в Улан-Удэ на исторически низком уровне, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. – Более того, наблюдается нехватка специалистов: на учете в службе занятости состоят четыре тысячи человек, а работодателям необходима 21 тысяча сотрудников. Дело тут в том, что люди уже ищут не просто работу, а работу рядом с домом, на которую удобно добираться. Это поднимает вопрос о развитии транспортной сети в Улан-Удэ.

В свою очередь проблема с чистым воздухом заключается в том, что в Улан-Удэ 67 тысяч частных домов, отапливаемых дровами и углем. Их планируют перевести на электрическое отопление.

Не бюджетом единым

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко отметил, что на разработку этих мастер-планов затрачено около миллиарда рублей.

– Надо отметить то, что «ДОМ.РФ» тратит деньги из своей прибыли, – напомнил Виталий Мутко. – Помимо бюджета сегодня существуют десятки возможностей: инфраструктурное меню, программа стимулирования и бюджет. Например, все инструменты мы использовали в Магадане на Гороховом поле. Современнейший микрорайон, сложены все инструменты: межбюджетный кредит, инфраструктурный займ, инфраструктурные облигации, дальневосточная концессия.

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» рассказал подробнее о финансовой части. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Общий боевой настрой участников сессии выразил Алексей Цыденов:

– Мы создаем условия для повышения качества жизни, инвестиционной привлекательности, для развития жилищного строительства, но при этом мы создаем еще и новую экономику.

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