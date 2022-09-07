До 2030 года на Дальнем Востоке появится порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилплощади

По словам главы государства, новые жилье региона будет х строиться с применением передовых зеленых и энергоэффективных технологии. Фото: Сергей БАЛАНОВ

До 2030 года объемы жилплощади на Дальнем Востоке увеличатся до 2,5 миллионов квадратных метров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 2022 года. По словам главы государства, новое жилье региона будет строиться с применением передовых зеленых и энергоэффективных технологий. О мастер-планах городов Дальнего Востока стимулировании жилищного строительства в ДФО – в материале dv.kp.ru.

– В этом году стартовала программа «Дальневосточный квартал». В рамках проекта застройщики смогут использовать преимущество территорий опережающего развития, включая льготы по налогам и инфраструктуре. Цена на жилье существенно понизится, – подчеркнул президент.

В своем спиче Владимир Путин отметил, что год назад перед регионами поставили задачу разработать мастер-планы крупнейших городов Дальнего Востока и их развития. Проект коснулся административных центров, субъектов федерации и городов с населением свыше 50 тысяч человек. В том числе в него попали Тында и Северо-Байкальск – ключевые точки на пути Байкало-Амурской магистрали.

– Речь идет о комплексном подходе к развитию населенных пунктов, где грамотно и удобно для людей сочетаются планы модернизации инфраструктуры, социальной сферы, создание общественных пространств, проекты в сфере экономики и промышленности, основанные на просчитанных бизнес-моделях. Работа началась с подготовки стратегических планов развития. Параллельно на их основе в 17 городах уже активно разрабатываются мастер-планы. Один из них – развитие агломерации Петропавловска-Камчатского.

Также глава государства подчеркнул, что в разработке новых проектов по модернизации городов ДФО необходимо использовать инструменты ДВ-концессии, инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций. По этим программам предстоит определить целевые лимиты для Дальнего Востока. Средства должны пойти на развитие городских территорий, благоустройство и обновление действующих сетей и коммуникаций.

– Недавно на ПМЭФ я поручил выделять десять миллиардов рублей ежегодно на благоустройство городов России. Считаю правильным, что половина этих средств пойдет на обновление городов Дальнего Востока с населением до 250 тысяч человек. Также в рамках всех наших основных программ инфраструктурного развития нужно выделить ресурсы на проекты модернизации дальневосточных городов.

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